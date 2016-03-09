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亚洲 | 2016年 3月 9日 星期三 15:15 BJT

重发-全球金市：金价下滑，受欧洲央行放松政策预期影响

“我对于中期前景较为乐观，尽管近期经济数据不错，但我认为美联储不会很快升息，”他称。

0632GMT时，现货金 跌0.4%报1,256美元，上周金价触及2015年2月3日以来最高的1,279.60美元。

涂国彬称，第二季金价可能将升向1,300美元，甚至是1,400美元；这位分析师预计今年美联储将仅会升息一次，可能是在今年稍稍晚。

美国4月期金 跌0.5%，报1,256.70美元。

金融市场预计欧洲央行本周有可能会将存款利率下调至少10个基点、并扩大资产购买计划规模，但市场仍预计短期内通胀率不会达到目标水平。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)3月15-16日政策会议升息的预期很低，给金市带来支撑。

由于美国2月非农就业报告显示，非农就业岗位增加24.2万个，表现高于预期，美国就业市场的强劲势头尤为明显。但金价仍守稳，因许多交易商排除美国近期内升息的可能。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周二的持金量降至2,540万盎司，但并未远离上周所及18个月高位。

现货银价 下滑0.3%，报15.27美元，现货铂金 下挫0.7%，至971.99美元，现货钯金 跌1.2%，至549.50美元。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 杜明霞/于春红; 审校 高琦/艾茂林)

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