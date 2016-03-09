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亚洲 | 2016年 3月 9日 星期三 15:01 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：风险交易承压

0646 GMT

* 欧元/美元下跌0.27%，美元/日圆下滑0.05%，新西兰元/美元下滑0.16%，美元/加元上涨0.13%

* 美元/人民币上涨0.15%，美元/韩元上升0.8%，美元/马币上涨0.36%，美国10年期公债收益率报1.8497%

* 标准普尔E迷你指数上涨0.19%，日股日经指数下跌0.84%，中国沪综指下跌2.26%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.23%，美国原油期货上涨0.55%

* 欧洲开盘技术图：r.reuters.com/dec27t

(编译 高琦 审校 艾茂林)

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