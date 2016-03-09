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亚洲 | 2016年 3月 9日 星期三 15:29 BJT

全球商品：今年全球棕榈油产量料减少逾200万吨--知名分析师Fry

路透吉隆坡3月9日 - 一名行业分析师称，受厄尔尼诺(圣婴)气候型态带来的乾旱影响，今年全球棕榈油产量可能减少超过200万吨，而且今年稍晚反厄尔尼诺(反圣婴)气候型态(La Nina)带来的大量雨势，可能导致产量持续下降。

对棕榈油产量下降的担忧，已支撑指标棕榈油价格 本周上涨1.8%，上周四曾触及一个月低点。周三下午棕榈油在每吨2,551马币附近交投。

“厄尔尼诺将令全球毛棕榈油产量减少超过200万吨。第三季至第四季反厄尔尼诺天气型态带来大量降雨，将使2016年产量再减少40万吨，”大宗商品顾问公司LMC International主席James Fry周三在吉隆坡一项行业会议中表示。

Fry稍早预估，2016年东南亚产量将下滑400万吨，受印尼产量停滞影响，马来西亚产量则将因厄尔尼诺天候而出现创纪录的降幅，Fry表示下滑幅度为1997年来之最。

他也预估毛棕榈油(CPO)价格至6月将升至每吨2,750马币，届时布兰特原油预估为每桶35美元；如果油价达到40美元，那么CPO将触及2,900马币。(完) (编译 陈宗琦；审校 王丽鑫)

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