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亚洲 | 2016年 3月 9日 星期三 15:29 BJT

金属期市：伦铜回稳，上日受中国疑虑冲击创11月以来最大单日跌幅

“关键在于本周末出炉的后续数据的表现。”

首份衡量中国今年工业生产情况的数据将在周末公布，1-2月工业产出预计增加5.6%，低于12月的5.9%。中国2月贸易数据远低于分析师预期，出口创下近七年最大降幅。

0700 GMT，伦敦期铜 上涨0.3%至每吨4,880.50美元，昨日下跌2.6%，创下去年11月16日以来的最大日跌幅。

上海期交所主力期铜 削减稍早跌幅，终场收低1.8%，报每吨37,320元人民币。

伦敦期镍 周二挫低逾8%，今日目前仅反弹2%。

上海期交所其它金属合约也大都徘徊在近期低点，期锌 和期铅 分别下跌2%和3%，期锡 跌4%。（完）

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金属期市 LME库存变化 (编译 蔡美珍/高琦 审校 王丽鑫/孙茉莉)

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