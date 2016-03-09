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亚洲 | 2016年 3月 9日 星期三 15:31 BJT

日本债市：收低，因投资者选择对此前涨幅落袋为安

“在昨天的标售中购买，我得到一些获利，”东京一位固定收益基金
经理表示。
    
    20年期公债收益率 涨14个基点，40年期公债收益率J
P40YTN=JBTC涨18个基点至0.740%。
    
    指标10年期公债收益率 升7个基点至负0.025%，远离
周二所及纪录低点负0.100%。
    
    3月10年期公债期货 下滑0.77点，收在151.61。
    
    日本央行根据其资产购买计划，标购4,500亿日圆剩余期限5-10年的
公债，2,600亿日圆剩余期限10-25年的公债，1,800亿日圆剩余期限25-40
年的公债。
    
    
                                             当日涨跌   上日
                                  最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债        -0.190%     +4.0   -0.230%
    五年期公债        -0.175%     +5.5   -0.230%
    10年期公债       -0.030%     +7.0   -0.100%
    20年期公债        0.445%    +14.0    0.305%
    30年期公债        0.715%    +20.0    0.515%
    10年期公债期货  <0#JGB:>         151.61    -0.77    152.38
    
    注1：公债期货涨跌为点数。
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
    
      
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  [D/DI
ARYCN]
    美债每日展望            欧元区公债市场        [GVD/
EURCN]
    美国现货公债            英国公债市场              [
GB/CN]
    日本公债市场             中国债市                  [
CN/CN]
    台湾债市                 利率或央行相关报导  [INT|CE
N-CMN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     <0#E
UBMK=>

 (编译 刘秀红/李爽  审校 蔡美珍/于春红)

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