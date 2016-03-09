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亚洲 | 2016年 3月 9日 星期三 15:34 BJT

背景资料： 全球主要国家及地区最新指标利率一览表

金融市场预计欧洲央行本周有可能会将存款利率下调至少10个基点、并扩大资产购
买计划规模，但市场仍预计短期内通胀率不会达到目标水平。
    欧元区国家的公债收益率(殖利率)以及短期利率周二下降，因疲软的中国贸易数据
重新燃起围绕经济增长的担忧。但欧洲央行周四会议之前的谨慎心态阻止投资者试探上
周低点。
    市场现预计，欧洲央行或将把存款利率下调至负0.4%，并增加每月购债规模100亿
至300亿欧元。但长期通胀预期表明，这些措施未必奏效，预期中消费物价增幅不会达
到欧洲央行略低于2%的目标水平。 
    
    新华社援引中国央行副行长易纲表示，今年货币政策更加注重灵活适度，对结构性
改革的重点支持部门会略偏宽松一些，但货币政策作为一个总量政策仍然是稳健的，政
策取向并未改变。 
    
    英国央行货币政策委员会(MPC)委员威尔(Martin Weale)表示，未来两年升息的可
能性要大过于降息，但必要时有足够的空间来刺激经济。威尔表示，必要时，英国央行
可以把目前处于纪录低位0.5%的利率再往下降，或者推出新一轮的量化宽松政策，可能
买进私人部门的资产。 
    
    路透访问的分析师称，英国央行在2017年初之前将不会升息，这是他们今年第三度
推后升息预期，意味着英国借款成本位于纪录低点的时间将达八年。 
    
    瑞典央行副总裁扬松(Per Jansson)称，对该央行及其超宽松货币政策的批评是没
有根据的，也没有考虑到这一空前宽松的政策在多大程度上提振了经济。瑞典央行在经
济强劲增长且家庭借贷飙升的情况下放松政策，招致媒体和一些经济学家的批评。该央
行正专注于使通胀率升向2%的通胀目标。瑞典1月通胀年率为0.8%。 
    
    全国政协委员、中国央行副行长潘功胜表示，中国央行正在抓紧推动建设全国统一
的票据市场。中国证券网报导援引他的话称，建设全国统一的票据市场是下一步央行工
作计划之一；建设电子票据交易系统，将有利于提高票据市场交易效率，降低票据市场
交易成本和交易风险。 
        
  美国       联邦基金利率0.25%-0.5%         2015年12月16日升息25基点
             基本贴现率1.00%                2015年12月16日升25基点
  加拿大     隔夜拆款利率0.5%               2015年7月15日降25基点
  巴西       Selic利率14.25%                2015年7月29日升50基点
                                            
 亚洲
  日本       隔夜拆款利率目标0-0.10%        2010年10月5日从0.10%下调
             贴现率0.30%                    2008年12月19日降20基点
  中国       金融机构一年期存款利率1.5%     2015年10月23日降25基点
             一年期贷款利率4.35%            2015年10月23日降25基点
  台湾       重贴现率1.625%                 2015年12月17日降12.5基点
             担保放款融通利率2%             2015年12月17日降12.5基点
             短期融通利率3.875%             2015年12月17日降12.5基点
  香港       最优惠利率(P)5.00%**           2008年11月7日降25基点
             隔夜贴现窗利率0.75%            2015年12月17日升25基点
  韩国       基本利率(base rate)目标1.50%   2015年6月11日降25基点
  澳洲       隔夜拆款利率2.00%              2015年5月5日降25基点
  马来西亚   隔夜政策利率3.25%              2014年7月10日升25基点
  新西兰     官方指标利率2.50%              2015年12月10日降25基点
  泰国       一天期附买回利率1.50%          2015年4月29日降25基点
  菲律宾     隔夜借款利率4.0%               2014年9月11日升25基点
  印度       附买回利率6.75%                2015年9月29日降50基点
             附卖回利率5.75%                2015年9月29日降50基点
  印尼       指标利率7.00%                  2016年2月18日降25个基点
                                            
 欧洲
  欧元区     主要再融资利率0.05%            2014年9月4日降10基点
  英国       准备金利率0.5%                 2009年3月5日降50基点
             (Bank Rate paid on commercial bank reserves)
  瑞士       利率目标区间负1.25-负0.25%     2015年1月15日降50基点
  瑞典       附买回利率负0.5%               2016年2月11日降15基点
  丹麦       贷款利率0.05%                  2015年1月19日降15基点
             存单(CD)利率负0.75%            2015年2月5日降25基点
  挪威       指标利率0.75%                  2015年9月24日降25基点
  俄罗斯     指标一周期回购利率11%          2015年7月31日降50个基点
                                            
 ＝ 非洲
  南非       附买回利率6.25%                2015年11月19日升25基点  
                                            
 *  以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。
 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5
 .25%。(完)
 
 (整理 张明钧; 审校 孙茉莉)

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