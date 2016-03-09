背景资料： 全球主要国家及地区最新指标利率一览表

金融市场预计欧洲央行本周有可能会将存款利率下调至少10个基点、并扩大资产购 买计划规模，但市场仍预计短期内通胀率不会达到目标水平。 欧元区国家的公债收益率(殖利率)以及短期利率周二下降，因疲软的中国贸易数据 重新燃起围绕经济增长的担忧。但欧洲央行周四会议之前的谨慎心态阻止投资者试探上 周低点。 市场现预计，欧洲央行或将把存款利率下调至负0.4%，并增加每月购债规模100亿 至300亿欧元。但长期通胀预期表明，这些措施未必奏效，预期中消费物价增幅不会达 到欧洲央行略低于2%的目标水平。 新华社援引中国央行副行长易纲表示，今年货币政策更加注重灵活适度，对结构性 改革的重点支持部门会略偏宽松一些，但货币政策作为一个总量政策仍然是稳健的，政 策取向并未改变。 英国央行货币政策委员会(MPC)委员威尔(Martin Weale)表示，未来两年升息的可 能性要大过于降息，但必要时有足够的空间来刺激经济。威尔表示，必要时，英国央行 可以把目前处于纪录低位0.5%的利率再往下降，或者推出新一轮的量化宽松政策，可能 买进私人部门的资产。 路透访问的分析师称，英国央行在2017年初之前将不会升息，这是他们今年第三度 推后升息预期，意味着英国借款成本位于纪录低点的时间将达八年。 瑞典央行副总裁扬松(Per Jansson)称，对该央行及其超宽松货币政策的批评是没 有根据的，也没有考虑到这一空前宽松的政策在多大程度上提振了经济。瑞典央行在经 济强劲增长且家庭借贷飙升的情况下放松政策，招致媒体和一些经济学家的批评。该央 行正专注于使通胀率升向2%的通胀目标。瑞典1月通胀年率为0.8%。 全国政协委员、中国央行副行长潘功胜表示，中国央行正在抓紧推动建设全国统一 的票据市场。中国证券网报导援引他的话称，建设全国统一的票据市场是下一步央行工 作计划之一；建设电子票据交易系统，将有利于提高票据市场交易效率，降低票据市场 交易成本和交易风险。 美国 联邦基金利率0.25%-0.5% 2015年12月16日升息25基点 基本贴现率1.00% 2015年12月16日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率14.25% 2015年7月29日升50基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.625% 2015年12月17日降12.5基点 担保放款融通利率2% 2015年12月17日降12.5基点 短期融通利率3.875% 2015年12月17日降12.5基点 香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点 隔夜贴现窗利率0.75% 2015年12月17日升25基点 韩国 基本利率(base rate)目标1.50% 2015年6月11日降25基点 澳洲 隔夜拆款利率2.00% 2015年5月5日降25基点 马来西亚 隔夜政策利率3.25% 2014年7月10日升25基点 新西兰 官方指标利率2.50% 2015年12月10日降25基点 泰国 一天期附买回利率1.50% 2015年4月29日降25基点 菲律宾 隔夜借款利率4.0% 2014年9月11日升25基点 印度 附买回利率6.75% 2015年9月29日降50基点 附卖回利率5.75% 2015年9月29日降50基点 印尼 指标利率7.00% 2016年2月18日降25个基点 欧洲 欧元区 主要再融资利率0.05% 2014年9月4日降10基点 英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点 (Bank Rate paid on commercial bank reserves) 瑞士 利率目标区间负1.25-负0.25% 2015年1月15日降50基点 瑞典 附买回利率负0.5% 2016年2月11日降15基点 丹麦 贷款利率0.05% 2015年1月19日降15基点 存单(CD)利率负0.75% 2015年2月5日降25基点 挪威 指标利率0.75% 2015年9月24日降25基点 俄罗斯 指标一周期回购利率11% 2015年7月31日降50个基点 ＝ 非洲 南非 附买回利率6.25% 2015年11月19日升25基点 * 以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5 .25%。(完) (整理 张明钧; 审校 孙茉莉)