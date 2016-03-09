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市场报道 | 2016年 3月 9日 星期三 15:39 BJT

《汇市简讯》欧元/美元技术面开始削弱，关注200小时移动均线

0713 GMT

* 欧元/美元的支撑位正被逐步削弱，突破了100小时移动均线和小时云区

* 200小时移动均线切入位1.0937变得重要 tmsnrt.rs/1M5Xnme

* 上一次在2月份明确突破该水准（上穿/下破），后续出现4%的波幅

* 欧元/美元走势逆基本面而行，但不太可能也违背技术面

* 欧美利率走向分歧的压力有所缓解，但欧元/美元仍明显偏空

(编译 高琦 审校 张荻)

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