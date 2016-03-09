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亚洲 | 2016年 3月 9日 星期三 15:57 BJT

新兴汇市：韩元和马币下跌，因中国经济放缓担忧重燃且油价回落

亚洲     当日  今年以来   2015年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆            112.50    112.63   +0.12   +6.93    120.30
    坡元            1.3852    1.3848   -0.03   +2.33    1.4175
    台币          32.928    33.062   +0.41   +0.42    33.066
    韩元           1213.26   1206.70   -0.54   -3.16   1174.95
    泰铢             35.34     35.42   +0.23   +1.92     36.02
    菲律宾披索       46.84     46.96   +0.27   +0.14     46.90
    印尼卢比      13138.00  13138.00   +0.00   +4.92  13785.00
    印度卢比       67.32     67.35   +0.04   -1.74     66.15
    马币            4.1215    4.1075   -0.34   +4.09    4.2900
    人民币          6.5147    6.5046   -0.16   -0.35    6.4921
    (完)
    
      
      
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 (编译 王丽鑫/刘秀红/李爽  审校 孙茉莉/于春红)

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