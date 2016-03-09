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市场报道 | 2016年 3月 9日 星期三 16:52 BJT

更正-法国经济：法国央行将第一季GDP成长率预估调降至0.3%

(更正：因英文原文有误，内文第一段中第四季经济增长率应为“0.3%”，非“0.2%”)

路透巴黎3月9日 - 法国央行周三表示，该国今年第一季经济料增长0.3%，较一个月前的预估下修了0.1个百分点，去年第四季经济增长率为0.3%。

法国央行在月度企业景气度调查中给出了这一预估。企业景气度调查显示，2月工业部门企业信心降至98，1月为101，是2011年5月来最高。

2月服务业信心指数仍持平于96，酒店和餐厅业继续受11月巴黎恐怖袭击事件影响。

调查显示，预期3月的工业和服务业活动将上升。(完)

(编译 孙茉莉; 审校 高琦)

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