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亚洲 | 2016年 3月 9日 星期三 16:05 BJT

路透基点：迈瑞医疗20.5亿美元的管理层收购融资案完成签约--TRLPC

路透香港3月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，医疗设备制造商--迈瑞医疗国际有限公司已与两家银行达成20.5亿美元定期贷款，为33亿美元的管理层收购提供资金支持。

中银澳门和平安银行于2月26日签约，两家银行作出等额融资承诺。

一位消息人士称，此项贷款分为6.5亿美元两年期部分和14亿美元七年期部分。两家牵头行有可能会在二级市场转售。

迈瑞医疗3月3日宣布完成私有化交易，之后该公司从纽约证交所退市，成为Excelsior Union Ltd全资子公司。

根据一份新闻稿，去年11月Excelsior Union及其全资子公司Solid Union同意以每股普通股或美国存托股份(ADS)28美元收购迈瑞医疗，按全面摊薄基准计算，对该公司的估值约为33亿美元。

新闻稿称，收购完成后，Excelsior Union将由执行董事长、总裁兼联席首席执行长李西廷、董事长徐航以及联席首席执行长兼首席策略长成明和共同拥有。(完) (编译 刘秀红；审校 艾茂林)

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