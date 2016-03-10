新闻稿：中国2月居民消费价格同比上涨2.3%，环比涨1.6%--国家统计局

路透上海3月10日 - 以下是中国国家统计局周四公布的2016年2月份居民消费价格新闻稿全文：
2016年2月份，全国居民消费价格总水平同比上涨2.3%。其中，城市上涨2.3%，农村上涨2.2%；食品价格上涨7.3%，非食品价格上涨1.0%；消费品价格上涨2.6%，服务价格上涨1.8%。1-2月平均，全国居民消费价格总水平比去年同期上涨2.0%。
2月份，全国居民消费价格总水平环比上涨1.6%。其中，城市上涨1.6%，农村上涨1.6%；食品价格上涨6.7%，非食品价格上涨0.3%；消费品价格上涨2.2%，服务价格上涨0.5%。
一、各类商品及服务价格同比变动情况
2月份，食品烟酒价格同比上涨5.8%，影响CPI上涨约1.74个百分点。其中，鲜菜价格上涨30.6%，影响CPI上涨约0.86个百分点；畜肉类价格上涨15.1%，影响CPI上涨约0.65个百分点（猪肉价格上涨25.4%，影响CPI上涨约0.59个百分点）；水产品价格上涨3.5%，影响CPI上涨约0.06个百分点；粮食价格上涨0.6%，影响CPI上涨约0.01个百分点；鲜果价格下降7.9%，影响CPI下降约0.15个百分点；蛋价下降3.6%，影响CPI下降约0.02个百分点。
2月份，其他七大类价格同比六涨一降。其中，医疗保健、衣着、居住、教育文化和娱乐、其他用品和服务、生活用品及服务价格分别上涨2.8%、1.6%、1.3%、0.9%、0.4%、0.3%；交通和通信价格下降1.6%。
二、各类商品及服务价格环比变动情况
2月份，食品烟酒价格环比上涨4.6%，影响CPI上涨约1.40个百分点。其中，鲜菜价格上涨29.9%，影响CPI上涨约0.84个百分点；鲜果价格上涨6.9%，影响CPI上涨约0.12个百分点；水产品价格上涨6.0%，影响CPI上涨约0.11个百分点；畜肉类价格上涨4.9%，影响CPI上涨约0.23个百分点（猪肉价格上涨6.3%，影响CPI上涨约0.17个百分点）；粮食价格上涨0.3%，影响CPI上涨约0.01个百分点。
2月份，其他七大类价格环比六涨一降。其中，其他用品和服务、教育文化和娱乐、交通和通信、医疗保健、居住、生活用品及服务价格分别上涨1.6%、0.6%、0.3%、0.1%、0.1%、0.1%；衣着价格下降0.4%。（完）
新闻稿原文详见统计局网站：here
(发稿 张金栋; 审校 黄凯)