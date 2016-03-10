新闻稿：中国2月居民消费价格同比上涨2.3%，环比涨1.6%--国家统计局

一、各类商品及服务价格同比变动情况 2月份，食品烟酒价格同比上涨5.8%，影响CPI上涨约1.74个百分点。其中，鲜菜价格上涨30.6%，影响CPI上涨约0.86个百分点；畜肉类价格上涨15.1%，影响CPI上涨约0.65个百分点（猪肉价格上涨25.4%，影响CPI上涨约0.59个百分点）；水产品价格上涨3.5%，影响CPI上涨约0.06个百分点；粮食价格上涨0.6%，影响CPI上涨约0.01个百分点；鲜果价格下降7.9%，影响CPI下降约0.15个百分点；蛋价下降3.6%，影响CPI下降约0.02个百分点。 2月份，其他七大类价格同比六涨一降。其中，医疗保健、衣着、居住、教育文化和娱乐、其他用品和服务、生活用品及服务价格分别上涨2.8%、1.6%、1.3%、0.9%、0.4%、0.3%；交通和通信价格下降1.6%。