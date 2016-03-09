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亚洲 | 2016年 3月 9日 星期三 16:20 BJT

路透基点：英大租赁2亿美元三年期定期贷款获热烈回应--TRLPC

路透香港3月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，英大汇通融资租赁公司(英大租赁)的2亿美元三年期子弹式定期贷款在一般联贷阶段获银行热烈回应。

一位消息人士称，牵头行兼簿记行东方汇理银行与中国信托商业银行已收到大约15家银行的逾3.5亿美元承诺，当中包括来自香港、中国内地、台湾、中东以及美洲地区的银行。有两三家银行仍在处理内部审批事宜。中国信托商业银行为额度代理行。

承贷银行将获得240个基点的最高综合收益，贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码200个基点，参贷费120个基点。

英大租赁成立于2011年7月，是一家由中国国企国家电网公司与通用金融(奇异资融,GE Capital)合资设立的融资租赁公司。(完) (编译 刘秀红；审校 张明钧)

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