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亚洲 | 2016年 3月 9日 星期三 16:24 BJT

标题新闻：大连商品交易所铁矿石期货每日涨跌停限制将由5%上调至6%，保证金由6%调高至7%

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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