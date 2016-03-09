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亚洲 | 2016年 3月 9日 星期三 17:09 BJT

重发-中国期市：周三结算时起铁矿期货涨跌停幅度降至6%，保证金亦调低--大商所

(重发以删除首段赘字)

路透北京3月9日 - 中国大连商品交易所称，自周三（9日）结算时起，将铁矿石期货品种涨跌停板幅度调降至6%，最低交易保证金标准调降至7%。

刊登在大商所网站上的新闻稿做出上述表述。

业内人士称，大商所是按照其风险管理办法做出的正常调整，因周三未出现连续第三个涨停，铁矿石合约的涨跌停板幅度和最低交易保证金应该下调，但此次调降后的幅度略高于往常水平的5%和6%，应该主要是考虑到近期矿石行情波动较大，流动性较高，为防控风险。

按照风险管理办法，铁矿石合约在本周二出现连续第二个涨跌停板，其涨跌停板和最低保证金比例被提升到8%和10%。（完） (发稿 李文科; 审校 林高丽)

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