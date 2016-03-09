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市场报道 | 2016年 3月 9日 星期三 16:54 BJT

瑞典央行：副总裁称进一步降息需以经济和通胀预期“大幅变动”为前提

路透斯德哥尔摩3月9日 - 瑞典央行副总裁史金斯利(Cecilia Skingsley)称，只有瑞典经济和通胀预期“大幅变动”时，瑞典央行才会再度调降主要利率水平。

就在上个月，瑞典央行将指标利率下调至负0.50%，下调幅度超过市场预期，并称还可以进一步降息，以达成2%的通胀目标。

瑞典央行还一再表示，如果瑞典克朗升值过快，则将出面干预外汇市场。

史金斯利在接受《瑞典日报》(Svenska Dagbladet)采访时表示，她“能够忍受”瑞典克朗短期升值，但前提是不会导致经济前景大幅恶化。

“干预工具仍可随时使用，但我只想在瑞典经济趋势堪忧时再使用，”史金斯利称。(完) (编译 刘秀红；审校 王洋)

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