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市场报道 | 2016年 3月 9日 星期三 16:44 BJT

全球贵金属：3月8日SPDR黄金持仓下降0.30%，iShares白银持仓持平

路透3月9日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周二黄金持仓量较周一下降0.3
0%；同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 白银持仓则持平。
    
    以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

    名称       持仓量(盎司)    日期     持仓量(盎司)     日期       变动      增减
    SPDR      25,423,033.8    3月8日    25,499,515.8    3月7日 -76,482.0    -0.30%
    iShares  322,632,586.0    3月8日   322,632,586.0    3月7日       0.0     0.00% (完)
      
      
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市        COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     

 (编译 刘秀红；审校 孙茉莉)

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