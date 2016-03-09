更正-《全球汇市》日圆走坚，欧元在欧洲央行会议前夕走势不振

(更正文末表格) * 中国疑虑弥漫，日圆需求强劲 * 加拿大、新西兰和欧洲央行将陆续召开政策会议 * 欧元表现滞后，投资人预期欧洲央行将有宽松措施而调整仓位 路透伦敦3月9日 - 周三外汇市场弥漫轻微的厌恶风险基调，在担心中国经济放缓的不 安气氛中，日圆全线上扬。 但欧元表现落后，在欧洲央行周四会议之前走跌。欧洲央行预料将进一步调降已为负值 的存款利率，并宣布扩大资产购买，以提振通胀。 美元兑日圆 下跌0.2%至112.44，周二下跌0.7%。欧元兑日圆 下跌0.5% 至123.55，兑美元 则是下跌0.3%至1.0975。 日圆本周至今涨幅领先，此前中国公布1月出口创下逾六年来最大降幅。疲软中国数据 凸显出全球经济所面临的风险，支撑各界预期欧洲、加拿大、及新西兰等地央行会议将得出 立场温和的结果。 “中国数据欠佳助长市场避险情绪，但在欧洲央行会议之前，其重要性已经退让给一些 仓位调整，”北欧联合银行(Nordea)外汇策略师Niels Christensen表示。 “由于对于欧洲央行放宽政策的预期心理高涨，实际情况可能和预期不符，届时可能见 到欧元反弹。” 做空欧元的投资者对大举布仓也持谨慎态度，去年12月欧洲央行放宽政策幅度不及预期 ，让他们损失不小。欧洲央行12月3日的行动逊于市场预期后，欧元兑美元涨4%。 这次许多投资者都押注欧洲央行将把存款利率下调10个基点至负0.4%，并扩大资产购买 规模，或许还会实行分级利率，就像日本央行那样。 “焦点是市场将试图在多长时间内消化欧洲央行会议出现令人失望结果的风险。如果市 场继续试图提前消化这些风险，则欧元可能会升向1.11美元，”瑞穗证券驻东京首席外汇策 略分析师山本雅文说。 新西兰元 也处于守势，报0.6744美元，从周五所及高点0.6820美元回落。尽管 市场暗示周四新西兰央行降息的机率很低，但投资者认为这只是时间问题，该行迟早要再次 下调2.5%的利率。 而加拿大央行周三料将维持利率不变。不过油价下跌打击加元，加元 由周一所 及三个半月高点1.3262加元跌至1.3416加元。 纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0961 1.1009 -0.44 +0.93 1.0860 美元/日圆 112.31 112.61 -0.27 -6.64 120.30 欧元/日圆 123.16 124.00 -0.68 -5.60 130.47 美元/瑞郎 0.9984 0.9953 +0.31 -0.34 1.0018 英镑/美元 1.4223 1.4214 +0.06 -3.49 1.4738 美元/加元 1.3394 1.3407 -0.10 -3.22 1.3839 美元/离岸人民币 6.5145 6.5080 +0.10 -0.81 6.5680 澳元/美元 0.7471 0.7438 +0.44 +2.69 0.7275 新西兰元/美元 0.6766 0.6742 +0.36 -0.86 0.6825 欧元/瑞郎 1.0947 1.0962 -0.14 +0.56 1.0886 欧元/英镑 0.7705 0.7744 -0.50 +4.59 0.7367 欧元/瑞典克朗 9.2997 9.3395 -0.43 +1.41 9.1705 美元/挪威克朗 8.5557 8.5547 +0.01 -3.21 8.8398 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 蔡美珍/张明钧/李爽/李春喜 审校 于春红/艾茂林/高琦)