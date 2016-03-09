版本:
中国
亚洲 | 2016年 3月 9日 星期三 16:54 BJT

亚洲橡胶：TOCOM指标期胶收跌2.6%，受日圆上涨和油价下跌拖累

“触发熔断机制(Circuit Breaker)等技术性因素，在TOCOM期胶近期的急速波动中起到了大约70%的作用，而在日本和中国公布疲弱经济指标之际，预计期胶价格会进一步下跌，”来自东京一家交易商的消息人士称。

8月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收低4.7日圆，报每公斤172.8日圆。过去两个交易日累计下跌3.7%。

上海期交所交投最活跃的5月期胶 下跌310元人民币，收于每吨11,350元人民币。

新加坡商品交易所(SICOM)4月期胶 最新报每公斤127.50美分，下跌3.8美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张荻/刘秀红；审校 蔡美珍/高琦)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐