重温稿-《中国新债预测》国开行10及20年债定位料略低于二级，需求中规中矩

重发-中国金融：比特币中国CEO称公司运行正常，未收到中国央行的正式文件
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
* 招标品种：国开行10年及20年固息增发债
* 期限及招标金额：10年：120亿元；20年：20亿元
* 招标时间: 3月10日14:30-15:30
* 受访人数: 10位(银行、券商)
* 预测区间：3.15%-3.25%；3.90%-4.05%
* 预测均值: 3.18%；3.97%
路透上海3月9日 - 中国国家开发银行 周四将招标增发10年及20年期固息债。路透调查显示，由于隔夜大宗商品价格大幅调整，此前升温的风险偏好受抑，现券收益率有所回落，新债招标也整体尚可，不过目前市场不确定性未消，短久期操作仍盛行，预计明日两期长债定位仅略低于二级水平，需求中规中矩。
北京一券商交易员称，一级市场今天表现整体不错，尤其是五年品种需求好于长端的七年和10年期，这表明“大家情绪还是比较谨慎，偏好短久期。”
北京一银行交易员谈到，最近市场风险偏好波动较为剧烈，在这一背景下债市也难走出趋势性行情，而预期不明机构近期一直对长债比较小心，料明日两期新债需求也难现火热场面。
财政部上午招标续发行的200亿元人民币五年期国债，加权中标收益率为2.5661%，明显低于2.62%的预测均值，也落在2.60%的预测区间下限之外。该债边际中标收益率2.6040%，投标倍数3.21倍。
而农发行下午招标的五、七、10、15年和20年期五期债中，仍是五年较为受捧，定位亦偏低，长端则整体需求显一般，特别是15年和20年品种。
而北京另一券商交易员指出，农发行今天20年债发行30亿元，国开20年债明日招标20亿元，发行量更小，而且最近国开20年债二级市场稳定在3.96-4.00%附近，因此明日国开债结果应该也不会太高。
上海一银行交易员认为，临近尾盘现券收益率虽再下一小波，不过由于明日上午2月CPI和PPI数据，不确定性下市场强势未必能延续。
中债登银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，10年及20年期最新收益率为3.2572%和4.0042%。而本次增发的标的券10年国开债150218券最新报价 在3.2150%/3.2050%，上日尾盘为3.25%/3.2450%。
明日招标的两期债分别为该行2015年第18期 和2016年第5期 的增发债，票面利率依次为3.74%和3.80%，10年期规模不超过120亿元，20年期至多20亿元。
具体发行条款如下：
2015年第18期增发、2016年第5债增发
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发行上限 10年：120亿元；20年：20亿元
期限/计息方式 10年/20年固息
招标方式 单一价格(荷兰式)
缴款日 3月14日
起息日 10年：2015/9/10；20年：1/25
分销期 3/11-3/14
上市日 3月16日
基本承销额 不设立
付息频率 按年付息
发行人增发权利 保留
承揽费 10年0.15%；20年0.20%
--------------------------------------------------------------(完) (发稿 边竞；审校 林高丽)
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
(新增2017年中国国家外管局主要统计数据发布时间) 路透上海/北京1月19日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布 中国主要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年1月 1/20 1000 国民经济运行情况新闻发布会 2016年 1/21 0930 季度主要行业增加值初步核算报告 2016年四季度 1/23 -- 海关月度正式数据 2016年12月 1/25 -- 中国外汇市场交易概况数据 2016年12月 1/26 0930 工业经济效益月度报告 2016年12月 --
路透上海1月19日 - 中国银行间市场周四早盘资金面一度仍紧绷，随后则稍有所改善， 但整体紧张大势未改。交易员称，相对于受缴税以及春节取现因素带来的资金缺口，央行公 开市场今日逆回购投放规模仍不及预期，不过随着大行陆续供给增多，流动性较上日略显缓 和。 他们并表示，对于资金来源机构猜测不排除MLF续做可能，但尚未得到证实；春节前资 金面仍多寄望央行出手援救，同时对于节后巨额的逆回购存量到期，流动性亦将面临压力。 “早上紧成狗，逆回购放的太少了，后来都说大行陆续有在出钱，但是并没有感觉特别 松，市场在传MLF询量，不晓得是不是真的有拿到钱，”上海一银行交易员表示，可能只是 大家心态一直谨慎，随着跨节备付资金逐步筹备到位，陆续融出也有可能。 她并介绍称，隔夜价格较上日稍显回落，但是跨年的长期资金价格仍在5%左右高位，大 行融出长期限跨年品种，而大家需求还是多集中在短期，感觉资金供需结构仍旧不太匹配。 央行公开市场今日进行2,500亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,000亿元，28天期1, 500亿元。据此计算