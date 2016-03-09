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货币新闻 | 2016年 3月 9日 星期三 17:20 BJT

欧股业绩：服饰零售商Inditex公布2015年净利成长15%，符合预估

路透马德里3月9日 - 全球最大服饰零售商Inditex 公布新财年前五周销售强劲增长，这家旗下拥有知名连锁服饰品牌Zara的公司表示，将会放慢开设新店的脚步。

Inditex 加入产业拓展线上销售的趋势，该公司未来将把焦点放在黄金地段开设超大型店面。未来几年新销售空间成长率目标为6-8%，低于先前财测的8-10%。

2015年Inditex于全球56个市场开设330家店面，于夏威夷新开的Zara商店成为该集团全球第7,000家店面。上周该公司在纽约时尚的苏活(SoHo)区加开了一家Zara店面。

在固定汇率下，Zara春夏系列服饰等产品销售带动Inditex旗下品牌营收在2月开始新财年的前五周成长15%。

Inditex截至1月止的2015年净利为28.8亿欧元(31.6亿美元)，受助于欧元兑约60种货币相对疲软。

该公司获利符合路透调查分析师的平均预估。

在服饰行业中，Inditex股价估值相对较高，根据路透数据，目前该公司股价约为预估未来12个月每股盈余(EPS)的28.3倍，而H&M只有21.7倍。

Inditex股价今年开始以来已经下跌约7%，部分原因在于担心欧元走强压缩核心获利；周三盘初股价则是上涨约0.6%，报在29.6欧元附近。(完) (编译 张明钧; 审校 李春喜)

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