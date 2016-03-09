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市场报道 | 2016年 3月 9日 星期三 17:08 BJT

瑞典经济：央行副总裁称不应仅为了削弱克朗汇率就实施降息

路透斯德哥尔摩3月9日 - 瑞典央行副总裁佛洛登(Martin Floden)周三表示，不应该仅仅为了削弱瑞典克朗汇率就进行降息，并称创纪录的低利率正开始失去对借款成本的影响力。

“我认为若是仅为了影响汇率，那么使用回购利率这个工具至少会带来更多问题。”佛洛登对记者说道。

他指出，他在2月投票反对降息15个基点至负0.50%的一个理由是，降息对放贷利率的影响开始变小了。（完）

(编译 高琦 审校 孙茉莉)

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