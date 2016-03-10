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亚洲 | 2016年 3月 10日 星期四 17:12 BJT

台湾基金：2016理柏股票团体奖由德信投信获得、贝莱德获得债券奖

路透台北3月10日 - 2016年理柏台湾基金奖周四公布得奖名单，股票团体奖由德信投信获得、混和型基金团体奖为野村投信，债券型团队奖则由贝莱德公司获得。

汤森路透集团旗下的理柏(Lipper)亚太区研究总监冯志源表示，2015年由于美元续强，中国经济成长趋缓导致人民币贬值，加上油价及原物料价格剧挫，全球投资市场情绪不安，投资人心态因此趋于保守。根据理柏统计，全球基金市场2015年继续呈现资金净流出，合计金额达4,502亿美元，其中，以货币市场基金和股票型基金净流出最多，唯独混合型资产基金为净流入。

冯志源认为，只要行情不再出现非理性动荡或此起彼落的黑天鹅效应，全球市场在2016年仍有震荡走坚的机会。虽然美国正式启动升息循环，美元走强确立，但是去年包括欧洲、亚洲市场都吹起降息和宽松风潮，甚至步入负利率时代，这些原因都导致债券市场越趋敏感，影响债券投资表现。整体而言，股票型基金的报酬率明显优于债券型基金，而成熟市场表现强过新兴市场。

理柏今年总共颁发33个类别、90个奬项，以及三个团体大奬，共有66档基金、32家基金公司获奖。(完) (记者 董永年; 审校 曾祥进)

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