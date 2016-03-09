版本:
中国
亚洲 | 2016年 3月 9日 星期三 18:43 BJT

台湾金融：华南银行称今年将增持200亿台币公债，及18亿美元计价债券

路透台北3月9日 - 台湾第七大银行--华南银行周三称，为增加银行的利息收入，今年将增持200亿台币公债，及约18亿美元(折合台币约600亿)的美元计价债券；而在台股方面，今年亦将加码台股现货及基金各50亿台币，合计100亿台币。

华南金控 周三召开法人说明会，揭示2015年度营运绩效，华南金称，自结去年税后净利达140.97亿台币，每股税后盈余1.42台币，较2014年成长7%，创华南金控成立以来新高。获利主要来源为子公司华南银行，去年利息净收益达256.99亿台币，较2014年249.36亿台币成长。

惟随台湾央行分别于去年9月及12月各降息半码，台币存放款利率逐步缩小，为提升银行的利息收入，华银表示，今年将增持固定收益的台湾公债及美元计价的公债、公司债及金融债券。

〞我们今年要增持台债200到300亿台币、美元计价高评等公司债和金融债券约600亿台币大约是18亿美元。〞华南银行副总经理高荣成对路透说。

他并称，除将增持台债和美元计价债券外，今年亦将于台股的现货及基金各加码50亿台币。

在美元计价高评等债券部分，高荣成说，将锁定欧美等成熟国家，且第一类资本为前百大金融机构所发行年限三、五及10年期债券，收益率则在2.5%-3.5%间的标的。

他说，目前华银持有台湾公债部位约900亿台币，今年目标是增持200亿台币，希望把部位拉升至1,100亿台币。

据台湾金管会公布资料显示，至去年底止华南银行资产总额2兆3,260亿台币，存款余额为1兆9,232亿台币，放款余额则为1兆4,921亿台币。(完) (记者 罗两莎 ；审校)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐