更新版 1-台湾货币市场：短率持稳低位，资金宽松但难有下调空间

重发-中国金融：比特币中国CEO称公司运行正常，未收到中国央行的正式文件
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
* 短率持稳低位，旬初资金偏宽松 * 月内资金供应无虞，跨季仍待观察 * 短票、RP需求升温，但利率难降 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北3月9日 - 台湾银行间短率周三持稳低位。资金调度人员表示，旬初资金面偏宽松，拆入需求较 弱，仍有赖央行冲销隔夜资金以为去化，短率持稳在近期水准。 〞有一点点难拆出，有需求的就那两、三家。〞一位拆出方的公股银行交易员说。 虽然近日两大龙头金主都供应资金，不过都是月内短钱。关键的跨季资金供应状况，要等到21日开出两周 拆款利率才会明确。 一票券商交易员指出，今年以来，国库借款连续、密集的出现，对于市场资金情势影响不小，这对于季底 调度将形成一大变数，不容轻忽。 本地时间17:45 今日报价 上日收盘 台币兑美元 33.225 33.062 台湾加权股价指数<.TWII 8,634.11 8,664.31 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.201% 0.201% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.200-0.280% 0.200-0.260% --一周拆款利率区间 0.200-0.350% 0.200-0.350% --两周拆款利率区间 0.270-0.370% 0.260-0.365% **买票需求升温** 短票市场方面，大型票券商指出，市场资金持续宽松，银行买票需求升温，不过对跨季利率相当坚持，向 下调整机率不高。 〞今天票券商缺口小，银行钱无处消化，但利率还是没下。〞一位大型票券公司交易主管说。 另一票券商交易员认为，虽然市场预期央行降息，但短率还是由市场供需决定。经历过1月底与农历年后 紧俏的教训，现在尽量避开季底落点，也不让单一客户的资金落太多。 今日大型票券商与银行间承作30天期自保短票利率主要成交在0.35-0.36%。 集保公司资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率在0.362%，前日0.361%； 上日区间在0.33-0.385%，前日在0.30-0.40%；上日成交量46.95亿台币，前日在60.12亿台币。 台湾央行周三共发行2,622亿台币定存单，与今日到期金额2,623亿台币相较，存单发行余额减1亿台币。 本周央行定存单到期6,959.0亿台币，分别为：周四3,004.0亿台币及周五1,260.0亿台币。 拆款中心资料 显示，周三超额准备为16亿台币，累积超额准备负242亿台币、加计前期1%的超额准 备为1,206亿台币。 **投信找券积极** 债券附买回(RP)市场方面，交易员表示，今日资金还算宽松，投信找券较为积极，但利率基本上仍维持在 既有区间不变。 交易员指出，虽然月初资金较为宽裕，但还没达到浮滥的地步，客户也是挑券做，若是没有公司债，承做 意愿就不高。且在季底因素考量下，先不压低利率以确保安稳度过，应该是较明智的做法。 〞虽然有点小多，但若压低利率客户就不做了，利率还是僵在那边。〞一位票券商交易员说。 不过另一证券商交易员认为，央行持续降息机率不低，且公债殖利率持续走低，RP利率理应有所反映。若 是下周资金持续宽松，不排除有微幅调降的机会。 今日证券商与金融机构承作的短天期公债RP利率主要成交在0.33-0.35%，同上日%；公司债附买回利率主 要成交在0.42-0.44%，上日在0.42-0.43%。 今日大型票券商与金融机构承作的债券附买回利率持平上日，短天期公债附买回利率0.25-0.30%；公司债 附买回利率主要成交于0.31-0.33%。(完) (审校 林高丽)
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
(新增2017年中国国家外管局主要统计数据发布时间) 路透上海/北京1月19日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布 中国主要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年1月 1/20 1000 国民经济运行情况新闻发布会 2016年 1/21 0930 季度主要行业增加值初步核算报告 2016年四季度 1/23 -- 海关月度正式数据 2016年12月 1/25 -- 中国外汇市场交易概况数据 2016年12月 1/26 0930 工业经济效益月度报告 2016年12月 --
路透上海1月19日 - 中国银行间市场周四早盘资金面一度仍紧绷，随后则稍有所改善， 但整体紧张大势未改。交易员称，相对于受缴税以及春节取现因素带来的资金缺口，央行公 开市场今日逆回购投放规模仍不及预期，不过随着大行陆续供给增多，流动性较上日略显缓 和。 他们并表示，对于资金来源机构猜测不排除MLF续做可能，但尚未得到证实；春节前资 金面仍多寄望央行出手援救，同时对于节后巨额的逆回购存量到期，流动性亦将面临压力。 “早上紧成狗，逆回购放的太少了，后来都说大行陆续有在出钱，但是并没有感觉特别 松，市场在传MLF询量，不晓得是不是真的有拿到钱，”上海一银行交易员表示，可能只是 大家心态一直谨慎，随着跨节备付资金逐步筹备到位，陆续融出也有可能。 她并介绍称，隔夜价格较上日稍显回落，但是跨年的长期资金价格仍在5%左右高位，大 行融出长期限跨年品种，而大家需求还是多集中在短期，感觉资金供需结构仍旧不太匹配。 央行公开市场今日进行2,500亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,000亿元，28天期1, 500亿元。据此计算