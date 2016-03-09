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亚洲 | 2016年 3月 9日 星期三 17:42 BJT

中国信用债：南京雨润食品称17日将到期的5亿短融，到期兑付存不确定性

路透上海3月9日 - 中国南京雨润食品有限公司周三公告，该公司将于本月17日到期的5亿元人民币一年期短期融资券 ，本息兑付存在不确定性。因公司董事祝义财被执行指定居所监视居住，间接影响生产经营。

南京雨润食品表示，公司积极尝试现金流补充计划，例如寻求战略合作者以及各种筹资途径，但由于各种客观原因，计划推进存在不同程度的困难，补充资金到位时间可能与债券偿还时间存在错配，2016年3月17日即将到期的5亿元短期融资券到期本息兑付仍存在风险。

经济基本面疲弱令企业经营压力进一步加大，今年中国信用债违约风险暴露料更甚于去年，年初至今已有山东山水水泥集团、云峰集团、亚邦集团等多个违约案例出现。

淄博宏达矿业有限公司周二稍晚公告称，该公司应于3月8日到期兑付的短融15宏达CP001（债券代码041564012），截至到期兑付日日终，公司未能按照约定筹措足额偿债资金，不能按期足额偿付。

是次所涉及短融15雨润CP001 为南京雨润食品2015年所发行，期限一年，票面利率6.45%。应付本息金额5.3225亿元。当前最新主体评级为BB,债项评级为B，主承销商为建设银行和民生银行。

公司还表示，由于受中国高端餐饮及肉类消费市场疲软、经营竞争加剧、生产成本上升等因素影响，2015年前三季度，本公司经营业绩出现亏损，亏损金额为5.24亿元。

祝义财是南京雨润食品与在香港上市的雨润食品 共同重要股东。后者曾公告，祝义材自2015年3月下旬被内地检察机关在中国境内执行指定居所监视居住。 (完) (发稿 吴芳； 审校 林高丽)

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