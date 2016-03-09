重发-中国金融：比特币中国CEO称公司运行正常，未收到中国央行的正式文件
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
路透伦敦3月9日 - 以下为分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
欧元/美元：欧元一直未能突破200日移动均线切入位1.1047。此点位至9月低位1.1087之间为非常关键的区域。理想情况下，汇价还会再次遇阻，只要这种情况持续下去，则料将继续测试12月及2015年3月低位1.0523/1.0457。尽管9月23日低点1.1105带来阻力，但欧元/美元仍将获直接买盘。预计在此水平上方，将中和短期前景，我们仍然认为2月高点1.1377只是临时高位。
欧元/英镑：重新测试之前曾升穿的四个月上行趋势线0.7815，预计在此点位附近仍然吃力。我们因此猜测近期反弹幅度仍将较低。汇价可能进一步走软至38.2%回档位0.7567以及50%回档位0.7455。汇价越来越像是在此见顶，我们将继续坚持中性预期。近期高点0.7927以及200周移动均线切入位0.7936为关键阻力位。
英镑/美元：仍在逼近四个月下行趋势线切入位1.4301。我们猜测涨势会在此水平遇阻，维持下行目标即2009年低位1.3502。在1.3500下方，我们的初步目标位将是1.2750，即78.6%回档位。1月低位1.4083应该是近期支撑位。若收于1.4316下行趋势线上方，则将缓解下行压力，预示向2月高点1.4664大幅回升的开始。
纽约 当日 今年来 2015年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0967 1.1009 -0.38 +0.99 1.0860
美元/日圆 112.51 112.61 -0.09 -6.48 120.30
欧元/日圆 123.38 124.00 -0.50 -5.43 130.47
美元/瑞郎 0.9980 0.9953 +0.27 -0.38 1.0018
英镑/美元 1.4228 1.4214 +0.10 -3.46 1.4738
美元/加元 1.3387 1.3407 -0.15 -3.27 1.3839
美元/离岸人民币 6.5141 6.5080 +0.09 -0.82 6.5680
澳元/美元 0.7479 0.7438 +0.55 +2.80 0.7275
新西兰元/美元 0.6772 0.6742 +0.44 -0.78 0.6825
欧元/瑞郎 1.0949 1.0962 -0.12 +0.58 1.0886
欧元/英镑 0.7706 0.7744 -0.49 +4.60 0.7367
欧元/瑞典克朗 9.3025 9.3395 -0.40 +1.44 9.1705
美元/挪威克朗 8.5542 8.5547 -0.01 -3.23 8.8398
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 刘秀红；审校 李爽)
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
(新增2017年中国国家外管局主要统计数据发布时间) 路透上海/北京1月19日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布 中国主要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年1月 1/20 1000 国民经济运行情况新闻发布会 2016年 1/21 0930 季度主要行业增加值初步核算报告 2016年四季度 1/23 -- 海关月度正式数据 2016年12月 1/25 -- 中国外汇市场交易概况数据 2016年12月 1/26 0930 工业经济效益月度报告 2016年12月 --
路透上海1月19日 - 中国银行间市场周四早盘资金面一度仍紧绷，随后则稍有所改善， 但整体紧张大势未改。交易员称，相对于受缴税以及春节取现因素带来的资金缺口，央行公 开市场今日逆回购投放规模仍不及预期，不过随着大行陆续供给增多，流动性较上日略显缓 和。 他们并表示，对于资金来源机构猜测不排除MLF续做可能，但尚未得到证实；春节前资 金面仍多寄望央行出手援救，同时对于节后巨额的逆回购存量到期，流动性亦将面临压力。 “早上紧成狗，逆回购放的太少了，后来都说大行陆续有在出钱，但是并没有感觉特别 松，市场在传MLF询量，不晓得是不是真的有拿到钱，”上海一银行交易员表示，可能只是 大家心态一直谨慎，随着跨节备付资金逐步筹备到位，陆续融出也有可能。 她并介绍称，隔夜价格较上日稍显回落，但是跨年的长期资金价格仍在5%左右高位，大 行融出长期限跨年品种，而大家需求还是多集中在短期，感觉资金供需结构仍旧不太匹配。 央行公开市场今日进行2,500亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,000亿元，28天期1, 500亿元。据此计算