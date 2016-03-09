版本:
中国
亚洲 | 2016年 3月 9日 星期三 18:08 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

路透伦敦3月9日 - 以下为分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：欧元一直未能突破200日移动均线切入位1.1047。此点位至9月低位1.1087之间为非常关键的区域。理想情况下，汇价还会再次遇阻，只要这种情况持续下去，则料将继续测试12月及2015年3月低位1.0523/1.0457。尽管9月23日低点1.1105带来阻力，但欧元/美元仍将获直接买盘。预计在此水平上方，将中和短期前景，我们仍然认为2月高点1.1377只是临时高位。

欧元/英镑：重新测试之前曾升穿的四个月上行趋势线0.7815，预计在此点位附近仍然吃力。我们因此猜测近期反弹幅度仍将较低。汇价可能进一步走软至38.2%回档位0.7567以及50%回档位0.7455。汇价越来越像是在此见顶，我们将继续坚持中性预期。近期高点0.7927以及200周移动均线切入位0.7936为关键阻力位。

英镑/美元：仍在逼近四个月下行趋势线切入位1.4301。我们猜测涨势会在此水平遇阻，维持下行目标即2009年低位1.3502。在1.3500下方，我们的初步目标位将是1.2750，即78.6%回档位。1月低位1.4083应该是近期支撑位。若收于1.4316下行趋势线上方，则将缓解下行压力，预示向2月高点1.4664大幅回升的开始。

纽约 当日 今年来 2015年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0967 1.1009 -0.38 +0.99 1.0860

美元/日圆 112.51 112.61 -0.09 -6.48 120.30

欧元/日圆 123.38 124.00 -0.50 -5.43 130.47

美元/瑞郎 0.9980 0.9953 +0.27 -0.38 1.0018

英镑/美元 1.4228 1.4214 +0.10 -3.46 1.4738

美元/加元 1.3387 1.3407 -0.15 -3.27 1.3839

美元/离岸人民币 6.5141 6.5080 +0.09 -0.82 6.5680

澳元/美元 0.7479 0.7438 +0.55 +2.80 0.7275

新西兰元/美元 0.6772 0.6742 +0.44 -0.78 0.6825

欧元/瑞郎 1.0949 1.0962 -0.12 +0.58 1.0886

欧元/英镑 0.7706 0.7744 -0.49 +4.60 0.7367

欧元/瑞典克朗 9.3025 9.3395 -0.40 +1.44 9.1705

美元/挪威克朗 8.5542 8.5547 -0.01 -3.23 8.8398

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 刘秀红；审校 李爽)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐