版本:
中国
亚洲 | 2016年 3月 9日 星期三 18:14 BJT

标题新闻：伊朗石油官员称原油日出口量达到180万桶--通讯社Shana

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐