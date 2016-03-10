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亚洲 | 2016年 3月 10日 星期四 14:59 BJT

表格：外资及陆资在台股买超79.83亿台币，连10日买超共704.20亿台币

路透台北3月10日 - 台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股买超79.83亿台币，连10个交易日买超共计704.20亿台币 ；上交易日为买超28.64亿台币。

三大法人今日合计买超92.31亿台币，上交易日修正后为买超20.11亿台币。

以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)：

日期 外资及陆资 自营商(避险) 自营商(自行) 投信 合计

3/10 +79.83 +10.21 +2.09 +0.19 +92.31

3/9 +28.64 -0.89 -0.90 -6.73r +20.11r

3/8 +48.66r -17.20 +0.92 -4.24r +28.14r

3/7 +59.42 -9.19 -2.15 -2.46r +45.63r

3/4 +66.27 +12.49 -0.77 +0.27r +78.26r

3/3 +144.70 -15.56 -1.90 -3.79r +123.45r

3/2 +76.80 +16.60 +4.04 -0.15r +97.28r

3/1 +33.33r -8.52 +5.63 +1.20r +31.64r

本月累计 +537.64 -12.06 +6.95 -15.71 +516.82

2016

月份 外资及陆资 自营商(避险) 自营商(自行) 投信 合计

2月 +505.58r -125.65 +26.75 -17.29r +389.39r

1月 -594.83r -161.50 +30.03 -10.66r -736.96r

2015

12月 -274.64 +34.94 +10.86 -50.73r -279.57r

11月 -431.74r -64.07 -8.90 -59.77r -564.48r

10月 +663.18r -64.91 +25.26 +15.22r +638.75r

9月 -62.04 -66.61 +34.23 -47.83r -142.25r

8月 -570.67 -118.53 -24.86 +17.92r -696.15r

7月 -506.75 -221.17 -39.96 +34.82r -733.05r

6月 -847.34r -110.69 -46.85 -30.34r -1,035.22r

5月 +311.31 -17.08 -21.81 -16.51r +255.91r

4月 +1,002.05r +103.85 +34.75 -53.18r +1,087.47r

3月 -428.47 +56.37 -0.08 -141.98r -514.17r

2月 +965.53 -34.49 +6.44 -13.19r +924.28r

1月 +641.86 -50.91 +18.37 -5.53r +603.80r

2015年 外资及陆资合计买超462.28亿台币。

2014年 外资及陆资合计买超3,546.28亿台币。

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参看台湾股市相关新闻，请点选 (完) (撰写 李可柔; 审校 罗两莎)

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