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亚洲 | 2016年 3月 9日 星期三 18:27 BJT

标题新闻：德国今明两年经济增速将较2015年略放缓，因中国和其他新兴经济减慢--BdB

注：德国银行业协会(German banking association，BdB)

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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