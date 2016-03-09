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亚洲 | 2016年 3月 9日 星期三 19:17 BJT

东南亚股市：涨跌不一，马来西亚股市收盘前缩减跌幅

路透曼谷3月9日 - 东南亚股市周三涨跌不一，马来西亚股市扳回大部分稍早的跌幅，收盘前该国央行一如预期维持指标利率不变。泰国股市上涨逾1%，得益于外资买盘。

马来西亚股市 收跌0.09%，外国投资者连续第九日买超。

马来西亚央行周三维持指标利率在3.25%不变，一如预期；维持存款准备金率亦不变。该行1月曾下调银行存准率。

泰国股市 上涨1.2%，油价上涨带动PTT Global Chemical 、IRPC 等能源股上扬。

交易所和汤森路透数据显示，外资在马来西亚和泰国股市分别买超1.47亿马币和4.94亿泰铢。

新加坡股市在连跌两日后反弹1.1%；越南股市连续第二日下滑，银行股领跌。印尼股市今日逢假期休市，周四恢复交易。(完)

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