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亚洲 | 2016年 3月 9日 星期三 19:25 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货飙升，干旱天气料削减全球产量

路透吉隆坡3月9日 - 马来西亚棕榈油期货周三飙升，因主要行业分析师表达了对干旱天气将影响主要产胶国产出的担忧，同时他们预测未来几个月价格将上升。

马来西亚5月棕榈油期货 收高1.15%，报每吨2,558马币，盘中一度升至2,563马币的2月29日以来最高。

主要食用油分析师周三在吉隆坡的一次行业会议上表示，厄尔尼诺(圣婴)现象可能会打击印尼和马来西亚这两个主要产胶国的棕榈油的产量，从而降低今年的全球棕榈油供给。

一位吉隆坡的交易员说：“分析师有关产量短缺的评论引发了买盘。”

据最知名行业分析师Dorab Mistry表示，马来西亚棕榈油期货将大涨近20%至每吨3,000马币左右，因厄尔尼诺气候型态带来的乾燥情况将抑制印尼与马来西亚这两个主要生产国的产量。

大宗商品顾问公司LMC International主席James Fry周三在吉隆坡一项行业会议中表示，受厄尔尼诺气候型态带来的乾旱影响，今年全球棕榈油产量可能减少超过200万吨，而且今年稍晚拉尼娜现象(La Nina)带来的大量雨势，可能导致产量持续下降。

油世界编辑Thomas Mielke表示，6月时棕榈油价格预计将反弹至2,700-3,000马币区间。

成交量为25,720口，高于周二的20,334口。

吉隆坡的另一位交易员表示，原油价格反弹和马币走弱也支撑了棕榈油的价格。

大连5月豆油期货 下跌0.21%，芝加哥豆油期货 上涨0.67%。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋; 审校 于春红)

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