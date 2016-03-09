马来西亚期市：棕榈油期货飙升，干旱天气料削减全球产量

重发-中国金融：比特币中国CEO称公司运行正常，未收到中国央行的正式文件
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
路透吉隆坡3月9日 - 马来西亚棕榈油期货周三飙升，因主要行业分析师表达了对干旱天气将影响主要产胶国产出的担忧，同时他们预测未来几个月价格将上升。
马来西亚5月棕榈油期货 收高1.15%，报每吨2,558马币，盘中一度升至2,563马币的2月29日以来最高。
主要食用油分析师周三在吉隆坡的一次行业会议上表示，厄尔尼诺(圣婴)现象可能会打击印尼和马来西亚这两个主要产胶国的棕榈油的产量，从而降低今年的全球棕榈油供给。
一位吉隆坡的交易员说：“分析师有关产量短缺的评论引发了买盘。”
据最知名行业分析师Dorab Mistry表示，马来西亚棕榈油期货将大涨近20%至每吨3,000马币左右，因厄尔尼诺气候型态带来的乾燥情况将抑制印尼与马来西亚这两个主要生产国的产量。
大宗商品顾问公司LMC International主席James Fry周三在吉隆坡一项行业会议中表示，受厄尔尼诺气候型态带来的乾旱影响，今年全球棕榈油产量可能减少超过200万吨，而且今年稍晚拉尼娜现象(La Nina)带来的大量雨势，可能导致产量持续下降。
油世界编辑Thomas Mielke表示，6月时棕榈油价格预计将反弹至2,700-3,000马币区间。
成交量为25,720口，高于周二的20,334口。
吉隆坡的另一位交易员表示，原油价格反弹和马币走弱也支撑了棕榈油的价格。
大连5月豆油期货 下跌0.21%，芝加哥豆油期货 上涨0.67%。(完)
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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋; 审校 于春红)
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
(新增2017年中国国家外管局主要统计数据发布时间) 路透上海/北京1月19日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布 中国主要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年1月 1/20 1000 国民经济运行情况新闻发布会 2016年 1/21 0930 季度主要行业增加值初步核算报告 2016年四季度 1/23 -- 海关月度正式数据 2016年12月 1/25 -- 中国外汇市场交易概况数据 2016年12月 1/26 0930 工业经济效益月度报告 2016年12月 --
路透上海1月19日 - 中国银行间市场周四早盘资金面一度仍紧绷，随后则稍有所改善， 但整体紧张大势未改。交易员称，相对于受缴税以及春节取现因素带来的资金缺口，央行公 开市场今日逆回购投放规模仍不及预期，不过随着大行陆续供给增多，流动性较上日略显缓 和。 他们并表示，对于资金来源机构猜测不排除MLF续做可能，但尚未得到证实；春节前资 金面仍多寄望央行出手援救，同时对于节后巨额的逆回购存量到期，流动性亦将面临压力。 “早上紧成狗，逆回购放的太少了，后来都说大行陆续有在出钱，但是并没有感觉特别 松，市场在传MLF询量，不晓得是不是真的有拿到钱，”上海一银行交易员表示，可能只是 大家心态一直谨慎，随着跨节备付资金逐步筹备到位，陆续融出也有可能。 她并介绍称，隔夜价格较上日稍显回落，但是跨年的长期资金价格仍在5%左右高位，大 行融出长期限跨年品种，而大家需求还是多集中在短期，感觉资金供需结构仍旧不太匹配。 央行公开市场今日进行2,500亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,000亿元，28天期1, 500亿元。据此计算