国际油市：亚洲石脑油裂解价差微幅上涨，台塑石化寻求船货

重发-中国金融：比特币中国CEO称公司运行正常，未收到中国央行的正式文件
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
路透新加坡3月9日 - 亚洲石脑油裂解价差周三从六个半月低点略微反弹，涨至每吨49.62美元的两日高位，因有来自北亚的强劲需求。
台塑石化正在寻求4月下半月石脑油，交货地为麦寮，韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)买入4月下半月石脑油，交货地为丽水市。
但基本面疲弱牢牢限制了石脑油价格，抑制其上涨。
YNCC以成本加运费(C&F)较日本报价每吨贴水8.50美元的价格，买入三船石脑油，总计约7.5万吨。
“供应充足正在影响4月价格，我仍预计欧洲将有大量船货运往亚洲，”新加坡一交易商称，预计基本面不会很快改善。
此前已初步预定约150万吨西方石脑油在4月抵达亚洲，其中包括来自欧洲和地中海的石脑油。
由于仍有时间预订船货于4月抵达亚洲，因此最终数量将更高。
亚洲汽油裂解价差连续第五日上涨，至每桶9.27美元的一周半高位，因现货交易依旧热络。
新加坡现货市场汽油总成交量为25万桶，3月前九天的总成交量达到185万桶，这高于2月全月165万桶的成交量。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 于春红; 审校 王洋)
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(新增2017年中国国家外管局主要统计数据发布时间) 路透上海/北京1月19日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布 中国主要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年1月 1/20 1000 国民经济运行情况新闻发布会 2016年 1/21 0930 季度主要行业增加值初步核算报告 2016年四季度 1/23 -- 海关月度正式数据 2016年12月 1/25 -- 中国外汇市场交易概况数据 2016年12月 1/26 0930 工业经济效益月度报告 2016年12月 --
路透上海1月19日 - 中国银行间市场周四早盘资金面一度仍紧绷，随后则稍有所改善， 但整体紧张大势未改。交易员称，相对于受缴税以及春节取现因素带来的资金缺口，央行公 开市场今日逆回购投放规模仍不及预期，不过随着大行陆续供给增多，流动性较上日略显缓 和。 他们并表示，对于资金来源机构猜测不排除MLF续做可能，但尚未得到证实；春节前资 金面仍多寄望央行出手援救，同时对于节后巨额的逆回购存量到期，流动性亦将面临压力。 “早上紧成狗，逆回购放的太少了，后来都说大行陆续有在出钱，但是并没有感觉特别 松，市场在传MLF询量，不晓得是不是真的有拿到钱，”上海一银行交易员表示，可能只是 大家心态一直谨慎，随着跨节备付资金逐步筹备到位，陆续融出也有可能。 她并介绍称，隔夜价格较上日稍显回落，但是跨年的长期资金价格仍在5%左右高位，大 行融出长期限跨年品种，而大家需求还是多集中在短期，感觉资金供需结构仍旧不太匹配。 央行公开市场今日进行2,500亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,000亿元，28天期1, 500亿元。据此计算