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亚洲 | 2016年 3月 9日 星期三 20:20 BJT

国际油市：亚洲石脑油裂解价差微幅上涨，台塑石化寻求船货

路透新加坡3月9日 - 亚洲石脑油裂解价差周三从六个半月低点略微反弹，涨至每吨49.62美元的两日高位，因有来自北亚的强劲需求。

台塑石化正在寻求4月下半月石脑油，交货地为麦寮，韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)买入4月下半月石脑油，交货地为丽水市。

但基本面疲弱牢牢限制了石脑油价格，抑制其上涨。

YNCC以成本加运费(C&F)较日本报价每吨贴水8.50美元的价格，买入三船石脑油，总计约7.5万吨。

“供应充足正在影响4月价格，我仍预计欧洲将有大量船货运往亚洲，”新加坡一交易商称，预计基本面不会很快改善。

此前已初步预定约150万吨西方石脑油在4月抵达亚洲，其中包括来自欧洲和地中海的石脑油。

由于仍有时间预订船货于4月抵达亚洲，因此最终数量将更高。

亚洲汽油裂解价差连续第五日上涨，至每桶9.27美元的一周半高位，因现货交易依旧热络。

新加坡现货市场汽油总成交量为25万桶，3月前九天的总成交量达到185万桶，这高于2月全月165万桶的成交量。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 于春红; 审校 王洋)

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