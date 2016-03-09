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亚洲 | 2016年 3月 9日 星期三 20:46 BJT

国际油市：亚洲380cst燃料油升水下跌，尽管成交量接近纪录水平

路透新加坡3月9日 - 亚洲380cst燃料油升水周三下跌，尽管买兴又一次集中涌现。今日的成交量达到620,000吨，接近纪录水平。

380cst燃料油现货升水报每吨较新加坡报价升水仅为0.06美元，比周二的0.44美元升水下跌了0.38美元。

虽然今日的现货价差走弱，但交易员表示仍然是“脱离了市场基本面”。

“从根本上来说，市场仍很低迷，因供给增加、库存高企且需求迟滞，”一位在新加坡的交易员说。

今日的成交量也距离去年6月4日创下的726,000吨的纪录水平不远。

“今天这样的成交量让我有点吃惊，”一位在新加坡的交易员说。“看看昨天的交易，我觉着买兴开始放缓。”

周二报告有11笔成交，总计240,000吨。

据日本石油连盟的数据，日本的周度燃料油销售较上周放缓，但高于上年同期。

A型燃料油较上周销量下降10%至每日27万桶，但比上年同期增长近13%。

类似的是，C型燃料油销量下降4%至每日30万桶，但比上年同期增长近8%。

数据还显示，炼厂原油处理量上升0.9个百分点至两周高位8,730万桶。

新加坡现货市场上共有21笔交易成交。(完)

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(编译 王洋; 审校 于春红)

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