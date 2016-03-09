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货币新闻 | 2016年 3月 9日 星期三 21:03 BJT

欧股业绩：宝马汽车2015年获利好于预期，但提议派息不及分析师预估

路透法兰克福3月9日 - 德国汽车制造商宝马汽车 全年营业利润高于分析师预估，得益于高利润率的运动型车(运动休旅车，SUV)销量良好。不过宝马提议的派息却低于预期。

该公司息税前获利升至95.9亿欧元(105亿美元)，高于路透调查分析师预计的95.5亿欧元。

宝马表示，将提议每普通股派息3.20欧元，每优先股派息3.22欧元，这要低于分析师预估的每股3.88欧元的派息。

去年宝马保住了全球最大豪华车厂商的地位，其核心品牌汽车销量达到191万辆，较前一年度增长5.2%。(完) (编译 王洋; 审校 于春红)

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