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市场报道 | 2016年 3月 9日 星期三 22:42 BJT

美国热股：雪佛龙今年将在西德页岩油产区增加两个钻机，押注油价反弹

路透3月9日 - 雪佛龙 将于2016年在西德克萨斯的Permian页岩油产区增加两个钻机，这是其押注油价今年将从近10年低点反弹计划的一部分。

雪佛龙周二收报88.74美元，周三盘初上扬1.69%，报90.24美元。(完) (编译 王洋; 审校 母红)

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