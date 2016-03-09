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市场报道 | 2016年 3月 9日 星期三 22:46 BJT

美国热股：洛克希德马丁计划在美裁撤约1,000个岗位，股价盘初上扬近1%

路透3月9日 - 洛克希德马丁公司 的航空业务部门表示，计划通过“自愿离职”计划在美国裁撤约1,000个岗位。

洛克希德马丁周二收报215.34美元，周三盘初上扬0.99%，报217.47美元。(完) (编译 王洋; 审校 母红)

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