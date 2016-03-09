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市场报道 | 2016年 3月 9日 星期三 22:55 BJT

美国热股：两支基金欲改组UNITED CONTINENTAL董事会，股价盘初上扬逾1%

路透3月9日 - UNITED CONTINENTAL 的两个大股东，两家投资基金周二发起了争夺公司控制权的行动，提议由行业传奇Gordon Bethune牵头的一批股东对董事会进行改组，以改变公司表现糟糕的局面。

UNITED CONTINENTAL周二收报56.34美元。周三盘初上扬1.33%，报50.09美元。(完) (编译 王洋; 审校 母红)

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