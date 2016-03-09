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市场报道 | 2016年 3月 9日 星期三 22:50 BJT

美国热股：BLUE BUFFALO PET第四季营收高于预期，股价盘初急升逾22%

路透3月9日 - 有机宠物食品制造商BLUE BUFFALO PET PRODUCTS 公布第四季营收高于预期，得益于需求强劲。

BLUE BUFFALO PET PRODUCTS周二收报18.56美元，周三盘初急升22.31%，报22.70美元。(完) (编译 王洋; 审校 母红)

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