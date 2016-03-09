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亚洲 | 2016年 3月 9日 星期三 22:01 BJT

国际油市：亚洲柴油裂解价差上涨，印度巴拉特石油寻求欧洲四号柴油

路透新加坡3月9日 - 亚洲指标500ppm柴油裂解价差周三涨至逾三周高位每桶10.67美元，尽管供应过剩忧虑料将持续，但未来或将出现更多需求。

越南主要成品油进口商Petrolimex寻求4月交货的总计7万吨柴油。

同一周内Saigon Petro亦在寻求4月交货的总计2.5万吨柴油。

交易商称，与此同时印度巴拉特石油(BPCL)也罕见地寻求欧四标准柴油，以补充供应。

BPCL拥有Kochi和孟买两个炼厂。该公司标购3.5万吨运抵印度东海岸Paradeep和Ennore的柴油。

其是否会成为一个欧洲四号标准柴油的定期进口商现在判断还为时过早。

新加坡现货市场上，道达尔向卢克石油(Lukoil)售出25万桶500ppm柴油，船期为3月24-26日，价格为每桶贴水0.28美元。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 于春红; 审校 王洋)

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