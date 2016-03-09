国际油市：亚洲柴油裂解价差上涨，印度巴拉特石油寻求欧洲四号柴油

重发-中国金融：比特币中国CEO称公司运行正常，未收到中国央行的正式文件
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
路透新加坡3月9日 - 亚洲指标500ppm柴油裂解价差周三涨至逾三周高位每桶10.67美元，尽管供应过剩忧虑料将持续，但未来或将出现更多需求。
越南主要成品油进口商Petrolimex寻求4月交货的总计7万吨柴油。
同一周内Saigon Petro亦在寻求4月交货的总计2.5万吨柴油。
交易商称，与此同时印度巴拉特石油(BPCL)也罕见地寻求欧四标准柴油，以补充供应。
BPCL拥有Kochi和孟买两个炼厂。该公司标购3.5万吨运抵印度东海岸Paradeep和Ennore的柴油。
其是否会成为一个欧洲四号标准柴油的定期进口商现在判断还为时过早。
新加坡现货市场上，道达尔向卢克石油(Lukoil)售出25万桶500ppm柴油，船期为3月24-26日，价格为每桶贴水0.28美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 于春红; 审校 王洋)
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(新增2017年中国国家外管局主要统计数据发布时间) 路透上海/北京1月19日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布 中国主要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年1月 1/20 1000 国民经济运行情况新闻发布会 2016年 1/21 0930 季度主要行业增加值初步核算报告 2016年四季度 1/23 -- 海关月度正式数据 2016年12月 1/25 -- 中国外汇市场交易概况数据 2016年12月 1/26 0930 工业经济效益月度报告 2016年12月 --
路透上海1月19日 - 中国银行间市场周四早盘资金面一度仍紧绷，随后则稍有所改善， 但整体紧张大势未改。交易员称，相对于受缴税以及春节取现因素带来的资金缺口，央行公 开市场今日逆回购投放规模仍不及预期，不过随着大行陆续供给增多，流动性较上日略显缓 和。 他们并表示，对于资金来源机构猜测不排除MLF续做可能，但尚未得到证实；春节前资 金面仍多寄望央行出手援救，同时对于节后巨额的逆回购存量到期，流动性亦将面临压力。 “早上紧成狗，逆回购放的太少了，后来都说大行陆续有在出钱，但是并没有感觉特别 松，市场在传MLF询量，不晓得是不是真的有拿到钱，”上海一银行交易员表示，可能只是 大家心态一直谨慎，随着跨节备付资金逐步筹备到位，陆续融出也有可能。 她并介绍称，隔夜价格较上日稍显回落，但是跨年的长期资金价格仍在5%左右高位，大 行融出长期限跨年品种，而大家需求还是多集中在短期，感觉资金供需结构仍旧不太匹配。 央行公开市场今日进行2,500亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,000亿元，28天期1, 500亿元。据此计算