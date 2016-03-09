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货币新闻 | 2016年 3月 10日 星期四 00:31 BJT

EIA库存周报：美国上周原油库存连续第四周创新高，但油品库存降幅超预期

路透纽约3月9日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，美国上周原油库存连续第四周创下纪录新高，尽管馏分油和汽油库存减幅超过预期，且进口下降。

截至3月4日该周，美国原油库存 增加390万桶，至纪录新高5.219亿桶，增幅同分析师预估的相若。

EIA称，库欣原油库存 增加69万桶，至6,690万桶，再次创下历来新高。

EIA数据显示，炼厂原油日加工量 增加5.9万桶，炼厂产能利用率 上升0.8个百分点。

美国汽油库存 减少450万桶，至2.5046亿桶，路透调查中分析师预期为减少140万桶。汽油库存周度减幅为2014年4月来最大。

EIA数据还显示，美国馏分油库存 减少110万桶，至1.6248亿桶，此前分析师预期为持平。

上周美国原油日进口量 减少24.4万桶。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

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