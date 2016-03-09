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货币新闻 | 2016年 3月 10日 星期四 01:46 BJT

重发-USDA月报：3月9日美国农作物主要信息

(重发以修改表格格式)
    路透3月9日 - 美国农业部(USDA)在月度全球供需报告中公布的美国
农作物主要信息如下:
    
    大豆类(除非特别指明,以百万蒲式耳计)      

                      2013/14  2014/15  2015/16  2015/16      
                       实际值    预估   2月预估  3月预估
大豆
  种植(百万英亩)        76.8    83.3     82.7     82.7
  收割(百万英亩)        76.3    82.6     81.8     81.8
  单产(蒲式耳/英亩)     44.0    47.5     48.0     48.0
  产量                 3,358   3,927    3,930    3,929
  压榨                 1,734   1,873    1,880    1,870
  出口                 1,638   1,843    1,690    1,690
  年末库存                92     191      450      460 


豆油(百万磅)
  产量                 20,130  21,399   21,845   21,730
  出口                  1,877   2,014    2,300    2,100
  年末库存              1,165   1,820    2,065    2,185 

豆粕(豆粉)(千短吨)
  产量                 40,685  45,062   44,415   44,165
  出口                 11,546  13,150   11,200   11,200
  年末库存                250     260      300      300
    
小麦(除非特别指明,以百万蒲式耳计)
                      2013/14  2014/15  2015/16  2015/16      
                       实际值    预估   2月预估  3月预估
  种植(百万英亩)        56.2    56.8     54.6     54.6
  收割(百万英亩)        45.3    46.4     47.1     47.1
  单产(蒲式耳/英亩)     47.1    43.7     43.6     43.6
  产量                 2,135   2,026    2,052    2,052
  出口                 1,176     854      775      775
  年末库存               590     752      966      966


玉米(除非特别指明,以百万蒲式耳计)
                      2013/14  2014/15  2015/16  2015/16      
                       实际值    预估   2月预估  3月预估
  种植(百万英亩)        95.4    90.6     88.0     88.0
  收割(百万英亩)        87.5    83.1     80.7     80.7
  单产(蒲式耳/英亩)    158.1   171.0    168.4    168.4
  产量                13,829  14,216   13,601   13,601
  出口                 1,920   1,864    1,650    1,650
  年末库存             1,232   1,731    1,837    1,837(完)
      
    CBOT大豆         CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米         CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦         CBOT小麦持仓       
    ICE棉花          ICE棉花持仓        
    ICE软性商品      谷物期货          
    橡胶市场报导     马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶     <0#SNR:>  泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶    <0#JRU:>  印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶  <0#SRU:>  马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶     <0#ARU:>  新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 李军; 审校 利棣儿)

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