重发-USDA月报：3月9日全球农作物主要信息

重发-中国金融：比特币中国CEO称公司运行正常，未收到中国央行的正式文件
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
(重发以修改格式) 路透3月9日 - 美国农业部(USDA)周三公布的月度全球农作物供需报 告中主要资讯如下: 全球供需预估 2015/16 2014/15 3月 2月 3月 小麦(百万吨) 澳洲产量 24.50 26.00 23.08 澳洲出口 17.00 18.00 16.61 阿根廷产量 11.00 11.00 12.50 阿根廷出口 7.00 6.50 5.30 欧盟产量 158.46 157.98 156.66 欧盟出口 32.50 32.50 35.42 加拿大产量 27.60 27.60 29.42 加拿大出口 22.00 22.00 24.12 中国产量 130.19 130.19 126.21 中国进口 2.50 2.30 1.93 大豆(百万吨) 巴西产量 100.00 100.00 96.20 巴西出口 58.00 57.00 50.61 巴西进口 0.30 0.30 0.31 阿根廷产量 58.50 58.50 61.40 阿根廷出口 11.80 11.80 10.57 中国进口 82.00 80.50 78.35 豆油(百万吨) 中国进口 0.85 0.85 0.77 玉米(百万吨) 阿根廷产量 27.00 27.00 27.00 阿根廷出口 17.00 17.00 18.50 南非产量 6.50 7.00 10.80 南非出口 0.80 0.60 0.70 中国产量 224.58 224.58 215.65 中国出口 0.05 0.05 0.01 中国进口 2.50 2.50 5.52 棉花(百万包) 中国产量 23.80 23.80 30.00 中国年末库存 64.52 64.52 67.92 中国出口 0.20 0.20 0.07 中国进口 5.00 5.00 8.28 印度产量 26.80 27.80 29.50(完) 浏览美国农业部的相关新闻，请点选 CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
(新增2017年中国国家外管局主要统计数据发布时间) 路透上海/北京1月19日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布 中国主要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年1月 1/20 1000 国民经济运行情况新闻发布会 2016年 1/21 0930 季度主要行业增加值初步核算报告 2016年四季度 1/23 -- 海关月度正式数据 2016年12月 1/25 -- 中国外汇市场交易概况数据 2016年12月 1/26 0930 工业经济效益月度报告 2016年12月 --
路透上海1月19日 - 中国银行间市场周四早盘资金面一度仍紧绷，随后则稍有所改善， 但整体紧张大势未改。交易员称，相对于受缴税以及春节取现因素带来的资金缺口，央行公 开市场今日逆回购投放规模仍不及预期，不过随着大行陆续供给增多，流动性较上日略显缓 和。 他们并表示，对于资金来源机构猜测不排除MLF续做可能，但尚未得到证实；春节前资 金面仍多寄望央行出手援救，同时对于节后巨额的逆回购存量到期，流动性亦将面临压力。 “早上紧成狗，逆回购放的太少了，后来都说大行陆续有在出钱，但是并没有感觉特别 松，市场在传MLF询量，不晓得是不是真的有拿到钱，”上海一银行交易员表示，可能只是 大家心态一直谨慎，随着跨节备付资金逐步筹备到位，陆续融出也有可能。 她并介绍称，隔夜价格较上日稍显回落，但是跨年的长期资金价格仍在5%左右高位，大 行融出长期限跨年品种，而大家需求还是多集中在短期，感觉资金供需结构仍旧不太匹配。 央行公开市场今日进行2,500亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,000亿元，28天期1, 500亿元。据此计算