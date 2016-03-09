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市场报道 | 2016年 3月 10日 星期四 05:46 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米基本持平，此前USDA维持库存预估不变

路透芝加哥3月9日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三基本持平，美国农业部维持库存预估不变，未能推动玉米价格脱离其狭窄交投区间。

美国农业部(USDA)在月度供需报告中，维持美国玉米结转库存预估在18.37亿蒲式耳不变，和2月时的预估一致，但低于市场平均预期的18.54亿蒲式耳。

在报告公布后，玉米价格短暂上涨，触及日高，之后返回报告前的区间内。

“总的来说，市场可能将这份报告暂时搁置一边，开始聚焦在美国种植前景和春季天气，”U.S. Commodities分析师Dax Wedemeyer说，Dax所指的是将在月末公布的种植报告。

交投最活跃的5月玉米 小跌1美分，收报每蒲式耳3.59-1/2美元，该合约困在周二的交投区间内。

近月3月玉米期货 小幅上升，令这两份合约1CH6-K6 价差走宽，接近两年前左右触及的最高水准。

今日CBOT玉米期货成交量预计为233,844口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)

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