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市场报道 | 2016年 3月 10日 星期四 05:46 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦连涨第六日，因回补空头和USDA报告利多

路透芝加哥3月9日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三收高，连升第六日，因回补空头和美国农业部(USDA)月度报告给出温和利多的数据。

CBOT-5月小麦 收高3美分，报每蒲式耳4.68-1/4美元。该合约从3月2日触及合约低点4.42-1/4美元反弹了26美分。

USDA维持对美国2015/16年小麦结转库存预估在9.66亿蒲式耳不变，和2月时的预估一致，但低于市场平均预期的9.75亿。

USDA下调2015/16年全球小麦结转库存预估至2.3759亿吨，低于2月时预估的2.3887亿吨，且低于市场平均预估。不过，如果USDA的最新预估实现，仍将是纪录高位。

截至3月1日，商品基金持有的CBOT小麦和堪萨斯城期货交易所小麦净空头头寸为历来最高，市场很容易出现空头回补。

CBOT报告，有11口3月软红冬麦合约交割。

今日CBOT小麦期货预估成交量为85,604口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)

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