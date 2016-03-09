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市场报道 | 2016年 3月 10日 星期四 05:12 BJT

美国股市: 道琼工业指数收高0.21%，Nasdaq指数上升0.55%

路透纽约3月9日 - 美国股市周三缩量上涨，再次由油价和能源股带动升势。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收高36.26点，或0.21%，报17,000.36点；标准普尔500指数 收涨10点，或0.51%，报1,989.26点；Nasdaq指数 收升25.55点，或0.55%，报4,674.38点。

美国原油 收高4.9%。(完)

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