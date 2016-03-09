金砖国家：3月9日股汇市收盘纵览

重发-中国金融：比特币中国CEO称公司运行正常，未收到中国央行的正式文件
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
路透3月10日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月9日(周三)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收报787.69点，下跌0.05%。
中国股市：沪综指收跌终结六连涨，周期股带动大盘技术性回调
中国汇市：人民币收跌近百点购汇需求上升，中间价紧随国际美元波动
香港股市：收盘小幅下跌，受资源类股重挫拖累
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巴西股市：指标股指Bovespa指数 连续第二日小幅下跌，矿企淡水河谷 股价下跌造成压力。铁矿石价格继本周稍早上涨30%后周三下滑。Bovespa指数收报48,665.09点，下跌0.89%。
巴西汇市：雷亚尔周三在拉美货币中表现最佳，随着贪腐丑闻越揭越深外界预计巴西政府可能会变动。雷亚尔周三涨1.3%，为七个交易日中第六日上涨。雷亚尔兑美元 收报3.6962/70，上日收报3.7380/89。
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南非股市：连续第二日下滑，投资者对资源和银行股采取获利了结操作，因其依然担心主要商品消费国中国的增长前景。指标Top-40指数 收报45,617.97点，下跌1.32%；大盘综合指数 收报51,484.46点，下跌1.46%。
南非汇市：兰特兑美元大涨近2%，因美国数据疲弱
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印度股市：收复失地收盘上涨，Reliance Industries领涨，银行股反弹，因市场预计央行可能会降息。BSE指数 收报24,793.96点，上涨0.55%；NSE指数 收报7,531.8点，上涨0.62%。
印度汇市：卢比兑美元 收涨至67.21/67.22，上日收报67.35/67.36。本地股市反弹背景下美元流入印度。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 报835.64点，下跌0.43%；MSCI明晟俄罗斯指数 收报445.53点，上涨1.5%。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 报71.141，升值0.46%；卢布兑欧元 报78.23,升值0.65%。(完) (编译 孙国玉；审校 杜明霞)
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
(新增2017年中国国家外管局主要统计数据发布时间) 路透上海/北京1月19日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布 中国主要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年1月 1/20 1000 国民经济运行情况新闻发布会 2016年 1/21 0930 季度主要行业增加值初步核算报告 2016年四季度 1/23 -- 海关月度正式数据 2016年12月 1/25 -- 中国外汇市场交易概况数据 2016年12月 1/26 0930 工业经济效益月度报告 2016年12月 --
路透上海1月19日 - 中国银行间市场周四早盘资金面一度仍紧绷，随后则稍有所改善， 但整体紧张大势未改。交易员称，相对于受缴税以及春节取现因素带来的资金缺口，央行公 开市场今日逆回购投放规模仍不及预期，不过随着大行陆续供给增多，流动性较上日略显缓 和。 他们并表示，对于资金来源机构猜测不排除MLF续做可能，但尚未得到证实；春节前资 金面仍多寄望央行出手援救，同时对于节后巨额的逆回购存量到期，流动性亦将面临压力。 “早上紧成狗，逆回购放的太少了，后来都说大行陆续有在出钱，但是并没有感觉特别 松，市场在传MLF询量，不晓得是不是真的有拿到钱，”上海一银行交易员表示，可能只是 大家心态一直谨慎，随着跨节备付资金逐步筹备到位，陆续融出也有可能。 她并介绍称，隔夜价格较上日稍显回落，但是跨年的长期资金价格仍在5%左右高位，大 行融出长期限跨年品种，而大家需求还是多集中在短期，感觉资金供需结构仍旧不太匹配。 央行公开市场今日进行2,500亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,000亿元，28天期1, 500亿元。据此计算