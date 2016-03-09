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亚洲 | 2016年 3月 10日 星期四 07:27 BJT

金砖国家：3月9日股汇市收盘纵览

路透3月10日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月9日(周三)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收报787.69点，下跌0.05%。

中国股市：沪综指收跌终结六连涨，周期股带动大盘技术性回调

中国汇市：人民币收跌近百点购汇需求上升，中间价紧随国际美元波动

香港股市：收盘小幅下跌，受资源类股重挫拖累

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巴西股市：指标股指Bovespa指数 连续第二日小幅下跌，矿企淡水河谷 股价下跌造成压力。铁矿石价格继本周稍早上涨30%后周三下滑。Bovespa指数收报48,665.09点，下跌0.89%。

巴西汇市：雷亚尔周三在拉美货币中表现最佳，随着贪腐丑闻越揭越深外界预计巴西政府可能会变动。雷亚尔周三涨1.3%，为七个交易日中第六日上涨。雷亚尔兑美元 收报3.6962/70，上日收报3.7380/89。

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南非股市：连续第二日下滑，投资者对资源和银行股采取获利了结操作，因其依然担心主要商品消费国中国的增长前景。指标Top-40指数 收报45,617.97点，下跌1.32%；大盘综合指数 收报51,484.46点，下跌1.46%。

南非汇市：兰特兑美元大涨近2%，因美国数据疲弱

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印度股市：收复失地收盘上涨，Reliance Industries领涨，银行股反弹，因市场预计央行可能会降息。BSE指数 收报24,793.96点，上涨0.55%；NSE指数 收报7,531.8点，上涨0.62%。

印度汇市：卢比兑美元 收涨至67.21/67.22，上日收报67.35/67.36。本地股市反弹背景下美元流入印度。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 报835.64点，下跌0.43%；MSCI明晟俄罗斯指数 收报445.53点，上涨1.5%。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 报71.141，升值0.46%；卢布兑欧元 报78.23,升值0.65%。(完) (编译 孙国玉；审校 杜明霞)

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