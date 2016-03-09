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亚洲 | 2016年 3月 10日 星期四 06:13 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--3月9日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴          72.43    +1.36    +1.91   1782853
    京东                26.34    +0.27    +1.04   6110183
    新浪              44.07    +0.56    +1.29    387432
    搜狐              46.80    -0.11    -0.23    180529
    网易             140.47    +3.43    +2.03    978941
    百度             176.50    +3.69    +2.14   2808816
    
    台湾
    台湾积体电路       24.74    +0.09    +0.37   1542912
    联电                2.05    -0.01    -0.49    110764
    日月光              5.60    -0.10    -1.75    111835
    硅品精密           7.16    -0.39    -5.17   2026068
    和信超媒体         3.05    +0.10    +3.39     14399
    友达                2.84    +0.01    +0.35     22714
    中华电信           32.28    +0.23    +0.72     33381
    台湾国际航电      39.27    -0.10    -0.25   1189380
    
    香港
    中国移动           54.90    +0.33    +0.60     91331
    中国联通           11.74    +0.03    +0.26    160688
    中国电信           48.44    +0.11    +0.23     12424
    中芯国际            4.43    -0.03    -0.67      1601
    电讯盈科         0.00    +0.00    +0.00       102
    (完)
    
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股业绩公布日程     中港台企业ADR报价一览表   
    股市新闻               美股盘中英文报导       
    欧洲股市报导             日本股市报导                 
    香港股市报导             中国股市报导                
    澳洲股市报导             台湾股市报导                
    韩国股市报导             东南亚股市报导              

 (整理 郑茵 审校 徐文焰)

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