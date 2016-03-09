《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--3月9日

台湾汇市：台币盘初因叶伦谈话而走跌，惟出口商抛汇收敛贬幅
路透台北1月19日 - 台币兑美元 周四早盘区间偏跌。交易员表示，美联储主席叶伦谈话提振国际美元转强，令开盘台币随韩元等亚币走贬逾1角；惟出口商抛汇卖需增温及大型外资卖汇皆令跌幅明显收敛，今日料台币多在31.600附近整理。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 72.43 +1.36 +1.91 1782853 京东 26.34 +0.27 +1.04 6110183 新浪 44.07 +0.56 +1.29 387432 搜狐 46.80 -0.11 -0.23 180529 网易 140.47 +3.43 +2.03 978941 百度 176.50 +3.69 +2.14 2808816 台湾 台湾积体电路 24.74 +0.09 +0.37 1542912 联电 2.05 -0.01 -0.49 110764 日月光 5.60 -0.10 -1.75 111835 硅品精密 7.16 -0.39 -5.17 2026068 和信超媒体 3.05 +0.10 +3.39 14399 友达 2.84 +0.01 +0.35 22714 中华电信 32.28 +0.23 +0.72 33381 台湾国际航电 39.27 -0.10 -0.25 1189380 香港 中国移动 54.90 +0.33 +0.60 91331 中国联通 11.74 +0.03 +0.26 160688 中国电信 48.44 +0.11 +0.23 12424 中芯国际 4.43 -0.03 -0.67 1601 电讯盈科 0.00 +0.00 +0.00 102 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 美股盘中英文报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 (整理 郑茵 审校 徐文焰)
路透台北1月19日 - 台币兑美元 周四早盘区间偏跌。交易员表示，美联储主席叶伦谈话提振国际美元转强，令开盘台币随韩元等亚币走贬逾1角；惟出口商抛汇卖需增温及大型外资卖汇皆令跌幅明显收敛，今日料台币多在31.600附近整理。
0229GMT * 澳元/美元稍早探至0.7493，随后买盘重现 * 小时图上的阻力位在0.7515/20，如果取得突破，可缓解下行压力 * 短期均线显示，澳元/美元处于短线升势 * 如果日线收在0.7500附近的100与200日均线下方，则显示上升趋势消退 (完) (编译 张涛；审校 艾茂林)
路透东京1月19日 - 日本股市日经指数周四弹离六周低点，金融类股受到美债收益率上涨的鼓舞。此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)叶伦暗示快速升息。