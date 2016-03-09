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市场报道 | 2016年 3月 10日 星期四 06:45 BJT

《美国重要政经日程》--3月10日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1330 - 美国劳工部公布一周初请失业金人数

1330 - 农业部公布一周出口销售

1500 - 商务部发布2015年第四季服务业调查

1500 - 房贷美(Freddie Mac)公布一周抵押贷款利率

1530 - 美国能源资料协会(EIA)公布一周美国地下天然气库存

1600 - 财政部每周例行宣布标售三个月和六个月期国库券；并宣布出售10年期通膨保值债券(TIPS)

1700 - 美联储公布第四季资金流动状况

1800 - 财政部出售30年期公债

1900 - 财政部公布2月份月度预算

2100 - 农业部公布一周全球棉花价格

2100之后 - 美国投资公司协会(ICI)公布一周货币市场共同基金数据

2130 - 美联储公布一周资产负债表

　　注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 汪红英；审校 龚芳)

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