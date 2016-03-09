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市场报道 | 2016年 3月 10日 星期四 06:43 BJT

加拿大股市：能源和金融股引领大盘收高，因油价走坚

路透3月9日 - 加拿大主要股指周三收升，因原油价格上扬扶助能源类股领涨，且在加拿大央行宣布维持利率不变后，金融股攀升。

能源股上涨1.3%，金融股升0.6%，工业股上涨0.9%。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨81.85点，或0.61%，报13,392.90点。

10大类股中有九种收高。必需消费品类股表现落后。

尽管加拿大央行维持利率不变，但投资者表示，从加元弱势中得益的出口商和其他企业的股票将继续具吸引力。

加拿大丰业银行(Bank of Nova Scotia) 、加拿大皇家银行 和多伦多道明银行 股价升幅居前。

油价周三涨幅高达5%，美国原油期货盘中触及三个月高位，之前公布的数据显示，美国汽油库存骤降，因需求改善，盖过了原油库存再创纪录造成的拖累。 (完)

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