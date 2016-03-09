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市场报道 | 2016年 3月 10日 星期四 07:48 BJT

****欧洲经济指标预测--3月10日-3月17日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  
    
    GMT时间  经济指标/活动                           公布时段    预估值     前值
    
    3月7日当周
    
    3月10日(四)
    0001 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值             2月        正51       正49
    0700 德国经季节调整出口(较前月)                   1月       +0.5%      -1.6%
             经季节调整进口(较前月)                             +0.4%      -1.6%
             经季节调整贸易收支(亿欧元)                       顺差196    顺差188
    0745 法国工业生产(较前月)                         1月       +0.8%      -1.6%
    1100 德国汤森路透/益普索主要消费者信心指数        3月         --        55.2 
    1100 法国汤森路透/益普索主要消费者信心指数        3月         --        38.3
    1100 英国汤森路透/益普索主要消费者信心指数        3月         --        52.1
    1100 意大利汤森路透/益普索主要消费者信心指数      3月         --        35.7
    1245 欧洲央行利率决定(再融资利率)                 3月       0.05%      0.05%
                         (存款利率)                           负0.40%    负0.30% 
    
    3月11日(五)
    0700 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)     2月终值       +0.4%      +0.4%
                                 (较上年同期)                   -0.2%      -0.2%
             消费者物价指数(CPI)(较前月)                        +0.4%      +0.4%
                            (较上年同期)                         持平       持平
    0700 德国趸售物价指数(较前月)                     2月         --       -0.4%
                         (较上年同期)                             --       -1.0%
    0900 意大利经季节调整工业生产(较前月)             1月       +0.6%      -0.7%
               经工作日调整工业生产(较上年同期)                 +0.5%      -1.0%
    0930 英国建筑业产出(较前月)                       1月       +0.3%      +1.5%
                       (较上年同期)                             -1.5%      +0.5% 
    0930 英国对非欧盟地区商品贸易收支(亿英镑)         1月      逆差29  逆差23.57
             全球商品贸易收支(亿英镑)                         逆差103  逆差99.17        
    
    3月14日当周
    
    3月14日(一)
    1000 欧元区工业生产(较前月)                       1月       -0.1%      -1.0%
                       (较上年同期)                             -0.3%      -1.3%
    
    3月15日(二)
    0745 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)      2月终值        --       -1.1%
                                 (较上年同期)                     --       +0.3%
    0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月)         2月终值        --       -0.2%
                                  (较上年同期)                    --       -0.3%
               消费者物价调合指数(HICP)(较前月)                   --       -0.4%
                                       (较上年同期)               --       -0.2%
    1000 欧元区就业人口(较前季)                    第四季         --       +0.3%
                       (较上年同期)                               --       +1.1%
    
    3月16日(三)
    0930 英国请领失业金人数(千人)                     2月         --    减少14.8
             按ILO标准计算的失业率            截至1月的三个月     --        5.1%
             平均每周薪资所得(包括奖金，较上年同期)               --       +1.9%
             平均每周薪资所得(不包括奖金，较上年同期)             --       +2.0%
    
    3月17日(四)
    0815 瑞士生产者/进口物价(较前月)                  2月         --       -0.4%
                            (较上年同期)                          --       -5.3%
    0830 瑞士三个月LIBOR利率目标区间                第一季        --   负1.25%-负0.25%
    0900 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元)                 1月         --    顺差10.5
               全球贸易收支(亿欧元)                               --   顺差60.22
    1000 欧元区未经季节调整贸易收支(亿欧元)           1月         --     顺差243
    1000 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月)    2月终值        --       -1.4%
                                       (较上年同期)             -0.2%      -0.2%
               扣除食品和能源HICP(较前月)                          --      -1.4%
                                 (较上年同期)                      --      -1.0%
    1200 英国央行利率决定                             3月       0.50%      0.50%
                 量化宽松规模(亿英镑)                             --       3,750
    (完)
                          
      
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