欧洲经济指标预测--3月10日-3月17日****

重发-中国金融：比特币中国CEO称公司运行正常，未收到中国央行的正式文件
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月7日当周 3月10日(四) 0001 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值 2月 正51 正49 0700 德国经季节调整出口(较前月) 1月 +0.5% -1.6% 经季节调整进口(较前月) +0.4% -1.6% 经季节调整贸易收支(亿欧元) 顺差196 顺差188 0745 法国工业生产(较前月) 1月 +0.8% -1.6% 1100 德国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 3月 -- 55.2 1100 法国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 3月 -- 38.3 1100 英国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 3月 -- 52.1 1100 意大利汤森路透/益普索主要消费者信心指数 3月 -- 35.7 1245 欧洲央行利率决定(再融资利率) 3月 0.05% 0.05% (存款利率) 负0.40% 负0.30% 3月11日(五) 0700 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 2月终值 +0.4% +0.4% (较上年同期) -0.2% -0.2% 消费者物价指数(CPI)(较前月) +0.4% +0.4% (较上年同期) 持平 持平 0700 德国趸售物价指数(较前月) 2月 -- -0.4% (较上年同期) -- -1.0% 0900 意大利经季节调整工业生产(较前月) 1月 +0.6% -0.7% 经工作日调整工业生产(较上年同期) +0.5% -1.0% 0930 英国建筑业产出(较前月) 1月 +0.3% +1.5% (较上年同期) -1.5% +0.5% 0930 英国对非欧盟地区商品贸易收支(亿英镑) 1月 逆差29 逆差23.57 全球商品贸易收支(亿英镑) 逆差103 逆差99.17 3月14日当周 3月14日(一) 1000 欧元区工业生产(较前月) 1月 -0.1% -1.0% (较上年同期) -0.3% -1.3% 3月15日(二) 0745 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 2月终值 -- -1.1% (较上年同期) -- +0.3% 0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 2月终值 -- -0.2% (较上年同期) -- -0.3% 消费者物价调合指数(HICP)(较前月) -- -0.4% (较上年同期) -- -0.2% 1000 欧元区就业人口(较前季) 第四季 -- +0.3% (较上年同期) -- +1.1% 3月16日(三) 0930 英国请领失业金人数(千人) 2月 -- 减少14.8 按ILO标准计算的失业率 截至1月的三个月 -- 5.1% 平均每周薪资所得(包括奖金，较上年同期) -- +1.9% 平均每周薪资所得(不包括奖金，较上年同期) -- +2.0% 3月17日(四) 0815 瑞士生产者/进口物价(较前月) 2月 -- -0.4% (较上年同期) -- -5.3% 0830 瑞士三个月LIBOR利率目标区间 第一季 -- 负1.25%-负0.25% 0900 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 1月 -- 顺差10.5 全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差60.22 1000 欧元区未经季节调整贸易收支(亿欧元) 1月 -- 顺差243 1000 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 2月终值 -- -1.4% (较上年同期) -0.2% -0.2% 扣除食品和能源HICP(较前月) -- -1.4% (较上年同期) -- -1.0% 1200 英国央行利率决定 3月 0.50% 0.50% 量化宽松规模(亿英镑) -- 3,750 (完) ***提取相关资料，请点选下列代码连结
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
(新增2017年中国国家外管局主要统计数据发布时间) 路透上海/北京1月19日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布 中国主要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年1月 1/20 1000 国民经济运行情况新闻发布会 2016年 1/21 0930 季度主要行业增加值初步核算报告 2016年四季度 1/23 -- 海关月度正式数据 2016年12月 1/25 -- 中国外汇市场交易概况数据 2016年12月 1/26 0930 工业经济效益月度报告 2016年12月 --
路透上海1月19日 - 中国银行间市场周四早盘资金面一度仍紧绷，随后则稍有所改善， 但整体紧张大势未改。交易员称，相对于受缴税以及春节取现因素带来的资金缺口，央行公 开市场今日逆回购投放规模仍不及预期，不过随着大行陆续供给增多，流动性较上日略显缓 和。 他们并表示，对于资金来源机构猜测不排除MLF续做可能，但尚未得到证实；春节前资 金面仍多寄望央行出手援救，同时对于节后巨额的逆回购存量到期，流动性亦将面临压力。 “早上紧成狗，逆回购放的太少了，后来都说大行陆续有在出钱，但是并没有感觉特别 松，市场在传MLF询量，不晓得是不是真的有拿到钱，”上海一银行交易员表示，可能只是 大家心态一直谨慎，随着跨节备付资金逐步筹备到位，陆续融出也有可能。 她并介绍称，隔夜价格较上日稍显回落，但是跨年的长期资金价格仍在5%左右高位，大 行融出长期限跨年品种，而大家需求还是多集中在短期，感觉资金供需结构仍旧不太匹配。 央行公开市场今日进行2,500亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,000亿元，28天期1, 500亿元。据此计算